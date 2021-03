Das PULS 24 Bürgerforum mit u.a. Gesundheitsminister Anschober "Fahrplan aus der Krise"

Am Montag um 20:00 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger auf PULS 24 die Möglichkeit live mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober und der Virologin Dorothee von Laer zu diskutieren

Wien (OTS) - Öffnen, schließen, Lockdown: Seit einem Jahr hat Corona unser Leben fest im Griff. Mit Impfungen und einer neuen Teststrategie will man dem Virus nun beikommen. Doch wie sicher sind die Impfungen? Wann folgen weitere Öffnungsschritte? Oder müssen wir erfolgte Lockerungen wieder zurücknehmen? PULS 24-Moderatorin Manuela Raidl konfrontiert Gesundheitsminister Rudolf Anschober mit den Fragen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern. Schicken Sie ihr Frage einfach via Mail oder Video an buergerforum @ puls4.com.

Ebenfalls im Studio begrüßt Raidl die Virologin Dorothee von Laer, die sich allen Fragen rund um die Gefährlichkeit des Virus, dessen Verbreitung und mögliche Maßnahmen zur Eindämmung widmen wird.



Das Puls 24 Bürgerforum: Fahrplan aus der Krise – Montag 15.3. um 20:00 Uhr auf PULS 24



Gäste:

Rudolf Anschober – Gesundheitsminister, Grüne

Dorothee von Laer – Virologin MedUni Innsbruck

Moderation: Manuela Raidl

