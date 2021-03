oekostrom AG: Climate action now – Leo Zirwes am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Leo Zirwes ist Klimaaktivist und diesen Freitag zu Gast bei „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der oekostrom AG. Er ist seit Anfang 2019 bei Fridays For Future Vienna aktiv und setzt sich für Klimapolitik in Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaabkommen ein. Im Talk mit oekostrom AG-Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Tom Rottenberg spricht er über sein Engagement in der Klima-Bewegung, die vermeintliche Atomstromfreiheit Österreichs und die vermeintliche CO2-Freiheit der Atomkraft.

Gestern jährte sich die Atom-Katastrophe von Fukushima zum zehnten Mal. Zum Thema Atomkraft hat Leo Zirwes eine klare Meinung: „Die Lieferkette des Urans ist alles nur nicht CO2-frei. Jetzt eine Renaissance der Atomenergie anzupeilen, halte ich für falsch und völlig überzogen.“

Seine Forderung: „Die Klimakrise muss öffentlich als Aufgabe höchster Priorität anerkannt werden. Dafür sind wir freitags laut. Die Arbeit von Fridays For Future hat erst einen Wendepunkt erreicht, wenn das Pariser Klimaabkommen umgesetzt wurde.“ Ein Hauptanliegen von Fridays For Future ist es, ein stärkeres Bewusstsein für wissenschaftliche Themen in Politik und Wirtschaft zu schaffen: „Ich halte es für wichtig, dass man eine stärkere Verbindung zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik herstellt und auf Klimafragen die wissenschaftlich richtigen Antworten findet.“

Zirwes „Tipp am Freitag“: „Ich bin Student und deshalb ein großer Fan von Bildungsangeboten wie Bücher und Podcasts. Es gibt einen neuen Podcast im Umweltbereich, den ich sehr empfehlen kann: 1,5 Grad von der deutschen Fridays For Future-Aktivistin Luisa Neubauer.“

Unser „Tipp am Freitag“ aus gegebenem Anlass: Hier an der aktuellen Klimaklage gegen die Republik Österreich von Fridays For Future Austria vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof beteiligen. #FightForYourHumanRight

Mehr zur aktuellen Folge von „Freitag in der Arena“ finden Sie hier.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 26. März 2021. Zu Gast ist Anna Hehenberger vom Momentum Institut zum Thema „Verteilungsgerechtigkeit in der Klimakrise“.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ jeden zweiten Freitag-Vormittag direkt bei der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

