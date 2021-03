Puntigamer – Mit der Sonne brauen tamma!

Das mit Bier geheizt werden kann, beweist die Brauerei Puntigam bereits seit 2018. Nun soll am Standort auch mit der Kraft der Sonne gebraut werden!

Graz (OTS) -

Die beste Bierkultur für die Zukunft zu schaffen und diese nach sozialen und ökologischen Herausforderungen zu gestalten, dass ist das erklärte Ziel der Brau Union Österreich. Um dieses Ziel zu erreichen, werden an allen Standorten nachhaltige Projekte umgesetzt. Ein Vorzeigebeispiel ist die Brauerei Puntigam. Seit 2018 ermöglicht ein innovatives Konzept, die Abwärme aus dem Brauprozess für die Wärmeversorgung von 800 Wohnungen des benachbarten Brauquartier Puntigam zu nutzen. Nun soll am Standort auch mit der Kraft der Sonne gebraut werden.



Brauen mit der Kraft der Sonne

Auf dem Dach der Mehrweg- und Logistikhalle der Brauerei wurde eine Photovoltaik-Volleinspeiseanlage installiert, die nun Strom für ca. 600 Haushalte erzeugt. 3.156 Module wurden auf einer Gesamtdachfläche von rund 14.000m2 angebracht (Leistung 1.300 kWp) und verwandeln die Grazer Sonnenstrahlen in grünen Strom für das öffentliche Netz. Die Photovoltaikanlage wurde im Dezember 2020 fertig installiert und in Betrieb genommen.



In einem zweiten Schritt wird eine Eigenverbrauchsanlage in Betrieb genommen, welche Strom für die Nutzung der Brauerei selbst liefern soll. Der Baustart dieser Photovoltaikanlage am Dach der Einweg- und Logistikhalle ist im zweiten Quartal 2021 geplant. Die Anlage mit einer Leistung von 300 kWp und 790 Modulen wird ca. 300.000 kWh/Jahr erzeugen und direkt in der Brauerei für Produktion und Abfüllung des Bieres verwendet.



„Für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Bierproduktion ist die Nutzung alternativer Energieformen wie der Solarenergie essenziell. Der kontinuierliche Austausch fossiler Energien durch erneuerbare Energien, und somit die Reduktion des CO2-Verbrauches, ist ein wichtiger Schwerpunkt in unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Die Brauerei Puntigam setzt damit neben vielen anderen Energie- und Wassereinsparungsmaßnahmen einen weiteren Schritt in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit,“ ist Johannes Eregger, Braumeister der Brauerei Puntigam, stolz. Diese Umweltleistungen der Brauerei wurde zuletzt auch von der Stadt Graz zum wiederholten Male mit dem Ökoprofit gewürdigt.



„Als Teil der internationalen HEINEKEN-Familie haben wir uns der Nachhaltigkeitsstrategie ‚Brewing a better world‘ verschrieben und es werden an allen Standorten nachhaltige Projekte umgesetzt. Mit unseren Vorzeigeprojekten sind wir auf dem besten Weg zum Green Deal. Den Schritt zur nachhaltigen Energie machte die Brauerei Puntigam zuerst mit der Partnerschaft beim Brauquartier Puntigam und jetzt mit der Photovoltaikanlage zum nachhaltigen Brauen mit der Sonne“, erklärt Gabriela Maria Straka, Leitung Kommunikation/PR und CSR bei der Brau Union Österreich.



Über Puntigamer

Jahr für Jahr werden in der Brauerei Puntigam insgesamt rund eine Million Hektoliter Bier produziert – Puntigamer ist damit eine von Österreichs meistverkauften Biermarken. Ungezwungene Geselligkeit und echte Bierkultur stehen bei Puntigamer im Mittelpunkt. Puntigamer überzeugt mit dem Klassiker „Das bierige Bier“ und dem Premiumbier „Panther“ sowie den limitierten Puntigamer Saisonspezialitäten passend zur Jahreszeit: Puntigamer Frühjahrskrone, Puntigamer Herbstmeister und Puntigamer Winterkönig.

