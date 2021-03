REMINDER: Pressekonferenz von Nationalratspräsident Sobotka zur neuen Antisemitismusstudie des Parlaments

Freitag, 12. März 2021, 10.00 Uhr; Teilnahme für MedienvertreterInnen vor Ort und per Stream möglich

Wien (PK) - Morgen Freitag, den 12. März 2021, um 10 Uhr, präsentiert Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gemeinsam mit Eva Zeglovits von IFES und Thomas Stern von Braintrust eine neue Studie zu Antisemitismus in Österreich.

Teilnahme für MedienvertreterInnen vor Ort und online möglich

Die Pressekonferenz kann vor Ort im Pavillon Bibliothekhof oder per Livestream besucht werden. Per Video können online schriftlich Fragen an Nationalratspräsident Sobotka, Eva Zeglovits und Thomas Stern gerichtet werden.

Für die Teilnahme vor Ort bzw. online ist eine Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at notwendig. MedienvertreterInnen, die online teilnehmen wollen (anzugeben sind Vor- und Nachname, Medium, E-Mail-Adresse und Art der Teilnahme), erhalten eine personalisierte Webadresse per Einladungsmail zugesendet. Über diese erhalten sie Zugang zu einem Online-Portal. Das Tool ist von PC, Tablet oder auch via Smartphone bedienbar.

Die Öffentlichkeit kann die Übertragung der Pressekonferenz unter https://bt-streaming.parlament.gv.at/antisemitismus2020 mitverfolgen. Auch hier sind die namentlich gekennzeichneten Fragen der MedienvertreterInnen zu sehen.

Vor der Pressekonferenz gibt es ab 8.00 Uhr in den Maria-Theresien-Appartements der Hofburg die Möglichkeit eines Corona-Schnelltests (mit Bestätigung). Allen online registrierten MedienvertreterInnen wird im Anschluss an die Pressekonferenz sämtliches audiovisuelles Material per Download-Link zur Verfügung gestellt. Bilder von der Pressekonferenz sind darüber hinaus unter www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/AKTUELL/ abrufbar.

Pressekonferenz : Präsentation der Antisemitismusstudie 2020 durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Eva Zeglovits (IFES) und Thomas Stern (Braintrust)

Zeit : Freitag, 12. März, 10.00 Uhr

Ort : Bibliothekshof, Lokal 3, sowie online(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl