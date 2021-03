BD-Top-100-Ranking: ATP architekten ingenieure ist Marktführer in Westeuropa und Nr. 2 in CEE.

Auf der „Big List“ des renommierten britischen Magazins rückte der Integrale Planer trotz Krisenjahr zum zweitgrößten europäischen Architekturbüro auf.

Innsbruck (OTS) - Die Autoren der Studie „Building Design’s annual survey of the top global practices” von „Building Design“ (BD) führen diesen positiven Trend unter anderem auf die Gründung eines neuen ATP-Standortes in Hamburg zurück, wodurch ATP auf der Liste der Top 100 von Platz 19 auf Platz 14 – als zweitgrößter europäischer Planer – vorrückte. Nach Auftragsvolumen rangiert ATP auf Platz 1 in Westeuropa und auf Platz 2 in CEE. Den größten Erfolg nach Planungszweigen verzeichnete ATP bei Science and Technology – mit Verweis auf die in Rekordgeschwindigkeit erfolgte Planung des Terminal 2 am Flughafen Berlin Brandenburg – sowie bei Retail mit dem SES-Shopping Center ALEJA in Ljubljana. Jeweils unter den Top 10 findet sich ATP auch in den Leistungsfeldern Consulting, Environment, Engineering sowie Construction Management.

„ Wir sind natürlich erfreut, dass sich die Kultur der Integralen Planung in der Krise als erfolgreich erwiesen hat “, sagt ATP-CEO Christoph M. Achammer, „ und wir sind deshalb überzeugt, dass die Bauindustrie künftig ihrer Verantwortung für die gebaute Umwelt nur gerecht wird, wenn alle noch stärker auf interdisziplinäre Zusammenarbeit setzen – so wie wir das bei ATP mit unseren Teams aus Architektur, Tragwerksplanung und Gebäudetechnik seit über 40 Jahren praktizieren. ”

Zweifellos, so Achammer, liegt die Zukunft in der Vertikalisierung des Bauprozesses. ATP bietet schon heute sowohl Consulting Services im Vorfeld der Planung als auch Design and Construction Management zur Entlastung der KundInnen an. „ Unser Ziel ist es, die derzeit hohe Verschwendung von Ressourcen am Bau maßgeblich zu reduzieren. Durch Kooperationen in digital unterstützten Strukturen haben wir gute Chancen, die im Green Deal der EU angepeilten Null-Emissions-Ziele zu erreichen und die Welt mit unseren Gebäuden besser zu machen. “

Die ATP-Gruppe ist mit derzeit fünf Planungsbüros in Deutschland tätig, in DACH und CEE mit insgesamt elf. Mit 900+ Mitarbeitenden sowie Consulting-, Sonderplanungs- und Forschungsgesellschaften ist ATP architekten ingenieure das führende Büro für Integrale Planung in Europa.

