Bürgermeister/innen-Stichwahlen im ORF Kärnten

Ausführliche Berichterstattung am 14. März

Wien (OTS) - Der ORF Kärnten wird am Sonntag, dem 14. März 2021, ausführlich über die Bürgermeister/innen-Stichwahlen in 28 Kärntner Gemeinden berichten. Um 16.00 Uhr startet die Wahlberichterstattung im Live-Stream auf kaernten.ORF.at ebenso wie auf der ORF-Kärnten-Facebook-Seite. In ORF 2/K wird es eine Wahl-Sondersendung von 18.25 bis 19.15 Uhr geben. Chefredakteur Bernhard Bieche und ORF-Journalist Christof Glantschnig werden durch die Sendung führen und alle Ergebnisse dieser Stichwahlen präsentieren. Dazu gibt es Analysen von Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle und Reaktionen von Gemeinde- und Landespolitiker/innen, sowie Live-Schaltungen zum Rathaus Klagenfurt, nach Spittal an der Drau ins Schloss Porcia und ins Rathaus nach Hermagor. Von dort werden sich die ORF-Journalistinnen und -Journalisten Martina Steiner, Bernd Radler und Lisa Natmessnig melden. Die Reporter/innen werden auch aus anderen Stichwahl-Gemeinden berichten.

Radio Kärnten wird in einer Wahl-Sondersendung von 16.00 bis 20.00 Uhr aus den 28 Kärntner Stichwahl-Gemeinden berichten. Barbara Liebminger und Andreas Kimeswenger führen durch die Sendung und präsentieren die Ergebnisse und die ersten Analysen. Dazu gibt es auch Sport-Live-Einstiege vom Fußball-Bundesligaspiel WAC – Tirol und vom Eishockey Play-off-Duell VSV-KAC.

Alle Ergebnisse zu den Bürgermeister/innen-Stichwahlen am Sonntag sind auch auf der Internet-Seite kaernten.ORF.at zu finden.

Sendungshinweise:

Sonntag, 14. März 2021

ab 16.00 Uhr: Wahl-Sondersendung, als Live-Stream auf kaernten.ORF.at und auf der ORF-Kärnten-Facebook-Seite

16.00 bis 20.00 Uhr: Wahl-Sondersendung in Radio Kärnten

18.25 bis 19.15 Uhr: Wahl-Sondersendung in ORF 2/K, als Live-Stream auf kaernten.ORF.at und in der ORF-TVthek sowie auf der ORF-Kärnten-Facebook-Seite

