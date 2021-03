Romy-nominiertes ORF-III-Format „Wir spielen für Österreich“ geht in die nächste Runde: „Der Kirschgarten“ u. a. mit Otto Schenk

TV-Spielung der Theateredition am Freitag, 12. März, um 22.55 Uhr

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 12. März 2021, präsentiert ORF III Kultur und Information eine neue Ausgabe der für die Romy 2021 nominierten Reihe „Wir spielen für Österreich“. Aus dem Theater in der Josefstadt zeigt „So ein Theater“ das exklusiv für das Fernsehen produzierte Stück „Der Kirschgarten“ (22.55 Uhr) u. a. mit den Bühnenlieblingen Sona MacDonald und Otto Schenk. Anton Tschechows letztes Bühnenwerk verbindet Humor und Tragik auf einzigartige Weise. Die verwitwete Adelige Ljubow Andrejewna Ranjewskaja (Sona MacDonald) kehrt nach langjährigem Frankreich-Aufenthalt mit ihrer Tochter (Gioia Osthoff) auf ihr russisches Gut zurück, das von einem prächtigen Kirschgarten umgeben ist. Von der Schönheit der Kirschblüte und den damit verbundenen Kindheitserinnerungen überwältigt, verleugnet Ranjewskaja die hohe Verschuldung und drohende Zwangsversteigerung des Gutes. Wird Kaufmann Lopachin (Raphael von Bargen), Sohn eines ehemaligen Bauern, den Besitz retten können? Für die Inszenierung zeichnet Amélie Niermeyer verantwortlich. Bereits davor steht mit „Boeing-Boeing“ (20.15 Uhr) – in der Aufführung aus dem TV-Theater von 1983 und unter Inszenierung von Herbert Fuchs – ein anderer Theater-Klassiker auf dem ORF-III-Spielplan. Danach und einstimmend auf „Der Kirschgarten“ zeigt ORF III „Otto Schenk – Perlen des Humors“ (21.50 Uhr) mit Klassikern der gehobenen Unterhaltung.

Details zur ORF-III-Reihe „Wir spielen für Österreich“

„Der Kirschgarten“ ist Teil der ORF-III-Kulturinitiative „Wir spielen für Österreich“, die dem Publikum seit Beginn der Corona-Krise (Live-)Kultur in die heimischen Wohnzimmer bringt. In Zusammenarbeit mit namhaften Kulturbühnen Österreichs rief ORF III, unterstützt von u. a. der Klassikplattform fidelio, Ö1 sowie dem ORF Radio-Symphonieorchester, erstmals im April und Mai 2020 die Initiative mit mehreren (Live-)Konzerten aus dem Großen Sendesaal des ORF-RadioKulturhauses ins Leben. So luden die Wiener Staatsoper, die Volksoper Wien und die Vereinigten Bühnen Wien zu glanzvollen Abenden mit den schönsten Melodien aus Oper, Operette und Musical. Darauf folgte eine Vielzahl musikalischer Produktionen in Kooperation mit der Stiftung Mozarteum Salzburg, dem Klassik-Nachwuchspreis „Goldene Note“, Konzert-Höhepunkte mit den Wiener Philharmonikern, Übertragungen und Konzerte von Festivalbühnen wie dem Festivalsommer Neusiedler See und Grafenegg sowie Opern-Premieren aus der Wiener Staatsoper und dem Theater an der Wien. Auf der Online-Klassikplattform fidelio (www.myfidelio.at) stehen die „Wir spielen für Österreich“-Konzerte zum Thema Operette und Musical noch auf Abruf zur Verfügung, darunter der stimmungsvolle Abend aus dem Schloss Esterházy, bei dem Melodien aus Klassik und Musical sowie Theater-Darbietungen von den rund um den Neusiedler See angesiedelten Festivalbühnen zum Besten gegeben wurden. Auch 2021 wird noch zahlreiche „Wir spielen für Österreich“-Momente aus unterschiedlichen musikalischen Spielstätten zu bieten haben. Seit 26. Februar 2021 ergänzen außerdem vorerst elf Produktionen aus renommierten Sprechtheaterbühnen das Programmangebot. Aktuell ist die Reihe für die Romy 2021 nominiert, das Publikum hat bis 5. April die Möglichkeit, abzustimmen. Nähere Details zum Voting sind unter tv.ORF.at/romy abrufbar.

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: „Als ORF III ‚Wir spielen für Österreich‘ im April 2020 ins Leben gerufen hat, hätte ich niemals erwartet, wie sehr das Publikum dieses Angebot nicht nur schätzen, sondern auch nutzen wird. Mehr als 1,6 Millionen Österreicherinnen und Österreicher waren bereits dabei, als die Wiener Staatsoper, die Vereinigten Bühnen Wien u. v. m. zu herausragenden Abenden luden. Dass wir diese Reihe nun auch 2021 umfassender denn je fortführen, zeigt den Stellenwert, den Kultur bei unserem Publikum genießt. Umso mehr freut es mich, dass die Initiative ‚Wir spielen für Österreich‘ für die Romy 2021 nominiert ist. Nicht zuletzt ist das eine Auszeichnung, die nicht nur uns als TV-Sender gilt, sondern allen Künstlerinnen und Künstlern sowie den Kulturbühnen, die trotz Lockdown für ganz Österreich gespielt haben und damit unter Beweis stellten, dass Kunst und Kultur auch in herausfordernden Zeiten keinesfalls stillstehen.“

fidelio-Geschäftsführer Georg Hainzl: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir von Beginn an Teil dieser wichtigen Kulturinitiative waren und den heimischen Kulturbetrieben und Festivals auf ‚fidelio‘ eine digitale Ersatzbühne bieten konnten bzw. weiterhin bieten. Für uns stand immer ganz klar das Engagement für die heimische Kulturszene im Vordergrund und gleichzeitig Abwechslung in die heimischen Wohnzimmer zu bringen. Umso mehr freut es mich, dass ‚Wir spielen für Österreich‘ verdienterweise für eine Romy 2021 nominiert ist.“

