Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 12.3.: Vienna Insurance Group-Vorstandsvorsitzende Elisabeth Stadler im Interview

Wien (OTS) - Vienna Insurance Group-Vorstandsvorsitzende Elisabeth Stadler ist bei Esther Mitterstieler zu Gast in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 12. März um 9.42 Uhr in Ö1.

Sie ist eine der drei Frauen, die in einem börsennotierten Unternehmen an der Spitze stehen: Elisabeth Stadler, seit 2016 Vorstandsvorsitzende der größten Versicherungsgruppe Österreichs, der Vienna Insurance Group (VIG). Die Versicherungsmathematikerin hat ihre Vorhaben, das Unternehmen schlank und fit für die Zukunft aufzustellen, mehr oder weniger erfüllt. 35 Prozent der Führungskräfte sind bei der VIG weiblich. Ein Anliegen ist Stadler auch ein gerechtes Entgelt - unabhängig vom Geschlecht. Sie selbst ist die einzige Frau unter den 75 bestverdienenden Managern in Österreich. Wie sie die Versicherung in den nächsten Jahren weiterführen will, erklärt Stadler im „Saldo“-Interview.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at