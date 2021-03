FPÖ - Hofer: Österreich muss wie Dänemark Impfung mit „Astra Zeneca“ aussetzen!

Bemühungen zugunsten anderer Impfstoffe verstärken

Wien (OTS) - Paukenschlag in Dänemark. Das Land setzt die Verimpfung des „Astra Zeneca“-Wirkstoffes für vorerst zwei Wochen aus. Grund dafür sind vermehrt aufgetretene Probleme mit Blutgerinseln bei Menschen, die kurz zuvor mit „Astra Zeneca“ geimpft worden waren. Die dänische Regierung will nun genau prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen der Impfung und den Erkrankungen gebe. FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer fordert den Gesundheitsminister auf, es Dänemark gleich zu tun: „Minister Anschober muss die Verimpfung von „Astra Zeneca“ sofort aussetzen. Auch in Österreich gab es bei Krankenschwestern dramatische Blutgerinnungs-Erkrankungen kurz nach der Impfung mit „Astra Zeneca“. Ein Zusammenhang wurde bisher nicht zugegeben. Eine Krankenschwester ist mittlerweile gestorben. Bis alle Untersuchungen seriös abgeschlossen sind, muss „Astra Zeneca“ generell aus dem Verkehr gezogen werden - und nicht nur eine Charge, so wie es in Österreich der Fall war.“

Es sei unerlässlich, dass Menschen, die sich für eine Corona-Impfung entscheiden, ein großes Vertrauen in die verwendeten Impfstoffe haben. Die Vielzahl der Berichte in den letzten Wochen und Monaten trage nicht wirklich dazu bei, das Vertrauen in „Astra Zeneca“ zu erhöhen, bedauert Norbert Hofer: „Im Sinne einer maximalen Sicherheit bei den Corona-Impfungen ist nun der Zeitpunkt erreicht, wo „Astra Zeneca“ - wie in Dänemark - vorerst nicht mehr weiter verimpft werden darf.“

