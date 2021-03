„Fannys Friday“ blickt hinter den „Starmania“-Vorhang

Anschließend: „Fannys Friday Doku“ zum weiblichen Orgasmus

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 12. März 2021, widmet sich „Fannys Friday“ um 15.20 Uhr in ORF 1 folgenden Themen: Wie ergeht es Ina Regen als Jurymitglied von „Starmania 21“? Was steckt hinter dem Hype von Detoxprogrammen? Wie lebt es sich als junger Millionär? Wissenschafter Moder möchte außerdem wissen: Kann uns die Biologie zu schlechteren Menschen machen? Die anschließende „Fannys Friday Doku“ beschäftigt sich mit der Frage: „Wie geht das? – Der weibliche Orgasmus“.

„Fannys Friday“ – Das Magazin (15.20 Uhr)

Hundertaussende werden auch diesen Freitag wieder vor dem Fernseher sitzen, um bei „Starmania 21“ mitzufiebern. Wer weiterkommt, entscheidet auch sie: Jury-Mitglied Ina Regen. Wie fühlt es sich an, mit der eigenen Bewertung Träume wahr werden oder zerplatzen zu lassen? Reporterin Kathi wagt den Selbstversuch in Sachen Detox, sind es doch vor allem junge Frauen, die in sozialen Netzwerken permanent mit Ernährungsthemen konfrontiert werden. Steckt hinter dem Hype tatsächlich Wirkung oder nur Geldmacherei? „Fannys Friday“ fragt sich außerdem: Wie sieht der Alltag von jungen Reichen aus? Dreht sich wirklich alles um schnelle Autos, teure Villen und Champagner? Zwei Millionäre aus Wien öffnen für die Sendung ihre Türen. Martin Moder will wissen, ob uns die Biologie zu schlechteren Menschen machen kann. Hunger, Schlaf, Temperatur oder auch das Gefühl, beobachtet zu werden, haben Auswirkungen auf unser Verhalten. Bei leerem Magen oder großer Hitze entscheiden wir anders als nach dem Essen und bei Zimmertemperatur. Moder erklärt, was dies mit Gefangenen auf Bewährung und mit Kleinkindern zu tun hat.

„Fannys Friday Doku: Wie geht das? – Der weibliche Orgasmus“ (15.50 Uhr)

Der Orgasmus der Frau ist voller Mythen und Legenden, für die Fortpflanzung jedoch nicht zwingend notwendig. Bei Weitem nicht jede Frau kommt zum Orgasmus, rund 20 Prozent selten oder nie. Dient der weibliche Höhepunkt allein der Lust der Frauen? Bewiesen ist, dass Frauen deutlich weniger Orgasmen haben als Männer. Doch warum? In dieser Folge von „Wie geht das?“ lüftet die Doku so manches Geheimnis der weiblichen Lust. Was spielt sich während des Orgasmus im Gehirn ab, welche Rolle spielt die Klitoris und wie kann die Fähigkeit und Intensität des Höhepunktes trainiert werden? Dass Frauen ebenso wie Männer ejakulieren können, ist immer noch mit Scham, fehlendem Wissen und veralteten Vorstellungen behaftet. Auf dem Weg zur Chancengleichheit für alle Geschlechter sollte die „Orgasmus-Lücke“ geschlossen werden. Aus diesem Grund begibt sich „Fannys Friday Doku“ gemeinsam mit internationalen Sexual-Wissenschafterinnen und -Wissenschaftern auf Spurensuche und beantwortet die Frage, ob Orgasmus-Fähigkeit eine Frage der Anatomie, der Übung oder doch reine Kopfsache ist.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at