Drehstart zu „Bergdoktor“-Winterspecial „Stumm“ (AT)

Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Ronja Forcher u. v. m. stehen in Osttirol vor der Kamera

Wien (OTS) - Bis zu 1,001 Millionen Zuseherinnen und Zuseher haben das Finale der „Bergdoktor“-Rekordstaffel vergangenen Mittwoch, dem 3. März 2021, in ORF 2 verfolgt! In St. Jakob in Osttirol ist nun am Montag, dem 8. März, die erste Klappe zu den Dreharbeiten für ein neues Special der beliebten ORF/ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ gefallen. Für den Fernsehfilm mit dem Arbeitstitel „Stumm“ stehen neben Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Ronja Forcher und Mark Keller u. a. Susanne Wuest, Martin Umbach, Yuna Bennett und Katia Fellin in Episodenhauptrollen vor der Kamera. Regie führt Franziska Hoenisch nach dem Drehbuch von Lisa Clodt und Nikolai Müllerschön. Die Dreharbeiten für das Winterspecial dauern bis voraussichtlich 6. April 2021. Weitere Dreharbeiten für neue Folgen der beliebten ORF/ZDF-Erfolgsserie sind für Sommer 2021 geplant.

Mehr zum Inhalt:

Schönste Winterlandschaft in den Alpen: Martin Gruber (Hans Sigl) und sein Bruder Hans (Heiko Ruprecht) verbringen ein paar Tage Urlaub in einer Berghütte. Doch aus der geplanten Erholung wird nichts, als die achtjährige Flora (Yuna Bennett) vor der Tür steht. Auch wenn das Kind kein Wort sagt, vermittelt es eindeutig, dass es Hilfe braucht. Martin und Hans zögern nicht lange, folgen den Spuren im Schnee und stoßen auf eine verunglückte junge Frau – es ist die bekannte Skiläuferin Nina Dorfmeister (Katia Fellin), die bei einer gemeinsamen Skitour mit Flora abgestürzt ist. Sofort leiten sie die Rettungsaktion ein. Während Nina in der Klinik in Hall versorgt wird, bringt Martin das kleine Mädchen nach Hause. Von dessen Mutter, Viktoria Gassner (Susanne Wuest) erfährt er, dass Flora unter selektivem Mutismus leidet – sie spricht nur mit ihrer Mutter und ihrem Opa Jakob Gassner (Martin Umbach). Zudem scheinen Viktoria und Nina, die seit Kurzem wieder im Ort lebt und in der Skischule von Jakob arbeitet, ein angespanntes Verhältnis zu haben. Floras Schicksal lässt Martin keine Ruhe und auch Nina bereitet ihm Kopfzerbrechen: Martin hegt bald schon den Verdacht, dass hinter Ninas Unfall mehr steckt als nur die Auswirkungen jahrelangen Leistungssports.

Produziert wird „Der Bergdoktor“ von der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH, Unterföhring (Produzent: Matthias Walther) im Auftrag von ZDF und ORF.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at