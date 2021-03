„Damit muss Schluss sein!“: „Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich“ verurteilt Internetzensur

Wien (OTS) - Zum „Welttag der Internetzensur“ (12. März) fordert „Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich“ freien Informationszugang in allen Staaten, auch in jenen, in denen immer wieder Einschränkungen seitens der Politik erfolgen. Besonderes Augenmerkt liegt in diesem Jahr auf Belarus. „Seit Beginn der Massenproteste gegen die gefälschte Wahl in Weißrussland geht die Regierung mit aller Härte gegen JournalistInnen vor und will verhindern, dass sich die Menschen unabhängig über die Geschehnisse informieren können. Damit muss Schluss sein!“, fordert RSF-Österreich-Präsidentin Rubina Möhring.

Weitere Informationen unter: www.rog.at



Rückfragen & Kontakt:

Organisationsleitung

Mag. Paul Buchacher



Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich

Reporters Without Borders Austria



Helferstorferstraße 5, 1010 Wien

+43 650 848 7543