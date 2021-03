Grüne/Reimon: Europäischer Vorstoß bei Lieferkettengesetz wird auch in Österreich vorangetrieben werden

EU-Parlament hat ersten wichtigen Schritt hin zu einem europäischen Lieferkettengesetz gesetzt

Wien (OTS) - Im Europäischen Parlament wurde gestern der Bericht für ein EU-Lieferkettengesetz mit großer Mehrheit angenommen. „Wir freuen uns sehr, dass der Bericht eine so breite Mehrheit gefunden hat. Es ist ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Unsere Aufgabe wird jetzt sein, diesen europäischen Vorstoß auch in Österreich voranzutreiben“, sagt der Europasprecher der Grünen, Michel Reimon.



Europa müsse sicherstellen, dass Unternehmen sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU hohe Standards in ihren Lieferketten erfüllen. „Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung sind viel zu oft preiswerte Produktionsfaktoren und das muss unterbunden werden. Wer Mensch und Natur ausbeutet, muss zur Verantwortung gezogen werden. Hierfür wird es notwendig sein, vor allem internationale Konzerne in die Pflicht zu nehmen“, betont Reimon. Und weiter: "Eine wirkungsvolle Kontrolle der großen Konzerne muss gesamteuropäisch sein, aber ein österreichisches Gesetz kann das unterstützen."

