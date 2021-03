„Ungerader Achter“ bei „Was gibt es Neues?“ am 12. März in ORF 1

Mit Vitásek, Straßer, Stipsits, Scheuba und Gernot

Wien (OTS) - Die Augen und die Goodies des Rateteams glitzern am Freitag, dem 12. März 2021, um 22.25 Uhr in ORF 1 in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ aufgeregt, weil Oliver Baier den Edelstein-Tag ausgerufen hat! Andreas Vitásek, Katharina Straßer, Thomas Stipsits, Florian Scheuba und Viktor Gernot rätseln über Begriffe wie den „ungeraden Achter“. „Promi von morgen“ ist Kabarettist Nikorrekt, der ein sehr verdrehtes Piktogramm anzubieten hat.

