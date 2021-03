Der neue „Jedermann“ Lars Eidinger zu Gast bei „Vera“

Am 12. März in ORF 2

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 12. März 2021, spricht Vera Russwurm um 21.20 Uhr in ORF 2 in einer neuen Ausgabe von „Vera“ unter anderem mit dem neuen „Jedermann“ Lars Eidinger und mit Künstlerin Barbara Husar über ihr Leben als „Nomadin“. Für Urlaubsstimmung sorgt die Italo-Band INSIEME.

Der neue „Jedermann“ Lars Eidinger: In Deutschland zählt Lars Eidinger längst zu den ganz Großen seiner Branche, zur absoluten Schauspiel-Elite. In Österrreich ist er vor allem durch diverse Krimieinsätze („Tatort“, „Polizeiruf 110“) oder jüngst durch die Verkörperung des Rechtsanwalts Biegler in der Verfilmung von „Gott“ aufgefallen. Gegenüber Vera Russwurm bekennt Eidinger überraschend, dass er privat auch nicht öfter als „jedermann“ ins Theater geht, sich seine erste Theaterkarte überhaupt erst als Student gekauft hat und dass er – neben Drehbüchern – so gut wie gar nichts liest.

„Nomadin“ Barbara Husar: Die Vorarlberger Künstlerin Barbara Husar erzählt, wie sie 20 Jahre lang – jährlich viele Wochen – mit Beduinen in der Sinai-Wüste gelebt und unter freiem Himmel geschlafen hat, mit ihnen von Wasserstelle zu Wasserstelle gezogen ist und wie sie auch ihre eigene Ziegenherde gehütet hat. Welchen Reichtum an Freiheit und Glück ihr diese Zeit der Besitzlosigkeit geschenkt hat, schildert sie bei Vera Russwurm.

Außerdem: Italienischer Sound mit Österreichs erfolgreichster Italo-Band INSIEME. Das Quartett – bestehend aus dem italienischen Sänger Erik Arno, dem mexikanischen Tenor Rene Velazquez-Diaz, dem Komponisten und Musiker Christian Deix sowie Vocalcoach und Sängerin Monika Ballwein – präsentiert seine Interpretation von Italo-Pop.

