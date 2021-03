„Bürgeranwalt“: Müll im Traunsee – ist wirklich niemand für die Entfernung zuständig?

Am 13. März um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 13. März 2021, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Müll im Traunsee. Ist wirklich niemand für die Entfernung zuständig?

Im Mündungsgebiet der Traun bei Ebensee werden seit Jahren Treibholz, Müll und sonstige Ablagerungen im Traunsee angeschwemmt. Aber weder die Gemeinde noch sonst eine übergeordnete Behörde fühlt sich dafür zuständig. Gibt es eine Lücke in den Gesetzen? Die Anrainerinnen und Anrainer haben sich an Volksanwalt Walter Rosenkranz gewandt.

Nachgefragt: Kritik an Sprengungen, Lärm und Staubentwicklung bei einem Steinbruch im Maltatal

Nachbarn eines Steinbruchs im Kärntner Maltatal behaupteten, dass vom Betreiber gesetzliche Auflagen nicht eingehalten würden. Dieser bestritt das entschieden, als die Redaktion ihn vor zwei Jahren mit den Vorwürfen konfrontiert hatte. Was hat die Prüfung der Volksanwaltschaft ergeben?

Landwirte fürchten, dass auf Feldern bei Wien ein großer Komplex an Schottergruben entsteht

Ein geplantes Schotterabbauprojekt in Gerasdorf bei Wien stößt auf heftigen Widerstand: Landwirtinnen und Landwirte befürchten den Verlust von großen landwirtschaftlichen Flächen. Am Rande von Wien entstehe „eine Mondlandschaft.“ Im Studio diskutieren ein betroffener Bauer und sein Anwalt mit dem Unternehmer und dessen Rechtsvertreter.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at