Grüne Hernals/Prauhart fordert Sanierung des Kindertagesheims statt Reihenhäuser im Landschaftsschutzgebiet am Schafberg

Wien (OTS) - Die Grünen Hernals fordern die Sanierung der bestehenden Gebäude in der Anton-Haidl-Gasse, die Jahrzehnte als Kindertagesheim genutzt wurden und nun verfallen. Es handelt sich um vier Pavillons im Landschutzschutzgebiet auf dem Südhang des Schafbergs. Der Bezirk Hernals benötigt dringend weitere Betreuungseinrichtungen, einerseits für die 3 bis 6-jährigen Kinder, andererseits für die Nachmittagsbetreuung von Volksschüler*innen. „Wir fordern ein Umdenken“, sagt Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin Karin Prauhart (Grüne), „die wertvolle Liegenschaft in öffentlicher Hand soll einer öffentlichen Nutzung zugeführt und nicht durch die Stadt privatisiert werden. Die Schaffung einer privilegierten Wohnsituation für einige wenige Familien, ob nun als Miet- oder Eigentumsobjekte, lehnen wir entschieden ab.“

Der Hintergrund: im Jahr 2018 wurde ein Bauträger-Wettbewerb vom Wohnfonds Wien ausgeschrieben mit dem Ziel, 46 Reihenhäuser zu errichten. „Außergewöhnlich, um nicht zu sagen besorgniserregend“, findet Richard Heuberger, Klubobmann der Hernalser Grünen, „denn das Areal an der Schaukalgasse ist Parkschutzgebiet, kein Bauland. Bestehende Gebäude können saniert werden, jede zusätzliche Errichtung von Gebäuden ist untersagt.“

Der wertvolle Baumbestand mit vielen Schwarzföhren im betroffenen Gebiet steht unter Schutz. Das Areal ist umgeben von Grundstücken, die im Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel liegen, wie zb der angrenzenden Kreuzwiese. „Anrainer*innen fürchten seit Jahren zu Recht die Verbauung der letzten Grünareale am Schaf- und Heuberg,“ bekräftigt Prauhart. Wenigstens die Stadt Wien soll nun sicherstellen, dass wir ökologisch sensible Flächen vor einer Verbauung schützen und Bestandsgebäude bevorzugt für jene nützen, die gesund aufwachsen sollen und hier auch genügend Freiraum zum Spielen vorfinden, nämlich für Generationen von Hernalser Kindern“, so Prauhart abschließend.

