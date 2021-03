„Reparatur der Zukunft“: Ö1 startet globales Casting neuer Ideen

Wien (OTS) - Vergangenes Jahr war Ö1 mit der Initiative „Reparatur der Zukunft - Das Casting neuer Ideen“ auf der Suche nach neuen Ideen aus Österreich für die Gesellschaft von morgen. Gemeinsam mit dem Außenministerium und den Österreichischen Kulturforen und Vertretungen im Ausland wird 2021 daraus die „globale Reparaturwerkstatt“: die weltweite Suche nach Initiativen, die Österreich und die Welt positiv verändern und gestalten wollen. Die Informationen im Detail sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/zukunft.

Die Corona-Krise hat das Ausmaß der weltweiten Vernetzung sehr deutlich gemacht, als jüngstes Zeichen umfassender Globalisierung, die in unzählbaren Facetten sichtbar und spürbar wird. Die globale Reparaturwerkstatt schafft einen Ort des gemeinsamen Lernens und Experimentierens und soll den Austausch von Ideen fördern und zu neuen Kooperationen führen. Beim globalen Casting neuer Ideen werden innovative Ideen, Konzepte oder bereits realisierte Projekte gesucht, die sich globalen Problemen widmen, im ganz großen oder ganz kleinen Kontext: Klimaschutz, Armutsbekämpfung, Energiewende, Sharing-Initiativen, Mobilität, die Auseinandersetzung mit Demokratie und Partizipation, Forschung, Fragen zu Life-Style und Fashion, Bildung, Ernährung, soziale Innovationen, Musik, künstlerische Performances und vieles mehr können Ansatzpunkte für globale Verbesserungen sein, Teil eines globalen Reparaturnetzwerkes. Gefragt ist alles, was Impulse zur Veränderung setzt und die Zukunft im Jetzt reparieren will. Eingereicht werden können kurze Videos in Englisch oder Deutsch unter https://oe1.orf.at/zukunft bzw. https://oe1.orf.at/future. Die Plattform ist ein medialer Hub für Knowhow-Transfer, Generationendialog und internationalen Austausch.

Eine Jury wird die Projekte auswählen, die in den Genuss eines Mentorings kommen. Projekte aus Österreich werden zum Beispiel an die Österreichischen Kulturforen und Vertretungen im Ausland eingeladen und internationale Projekte werden nach Österreich gebracht. Weitere Auszeichnungen werden von der Akademie der bildenden Künste Wien, dem Architekturzentrum Wien, dem Innovationsfestival Markt der Zukunft in Graz und der Wirtschaftsagentur Wien vergeben.

Ö1 wird regelmäßig über Projekte aus dem In- und Ausland berichten, die an Lösungen für die Gesellschaft von morgen arbeiten. So stellt das „Radiokolleg“ von Montag, den 22. bis Donnerstag, den 25. März jeweils um 9.30 Uhr Projekte vor, die sich damit beschäftigen wie man müllfrei leben kann, wie Universitäten digital fit gemacht werden können oder wie ökologisch und sozial verträgliche Textilproduktion gelingen kann. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/reparaturderzukunft.

