SPÖ Ottakring: Kunst und Kultur für alle Ottakringerinnen und Ottakringer

Kultursommer in Ottakring – Bewerbung läuft bis 31. März

Wien (OTS/SPW) - Unter dem Motto „Wien dreht auf“ starten die Vorbereitungen für den Kultursommer 2021. Von Anfang Juli bis Mitte August 2021 wird ganz Wien zur Bühne. Über 2.000 Kunstschaffende werden in 1.000 Auftritten auf 40 Bühnen und Locations die Wienerinnen und Wiener sechs Wochen lang mit einem vielfältigen, qualitativ hochwertigen Kulturprogramm unterhalten. „Es freut uns besonders, dass die Stadt Wien eine Neuauflage des ‚Kultursommer Wien‘ beschlossen hat und damit Kultur an den unterschiedlichsten Ecken Wiens fördert – auch bei uns in Ottakring“, so Bezirksvorsteher Franz Prokop. ****

„Gerade das ist uns für unseren Bezirk besonders wichtig: Dezentrale Kunst und Kultur, die für alle Ottakringerinnen und Ottakringer zugänglich ist. Der Kongresspark als Ort ist da besonders wertvoll, weil er Naherholung für die Wohngebiete rundherum schafft. Wie den direkt angrenzenden größten Gemeindebau der Zwischenkriegszeit - Sandleiten“, freut sich die Ottakringer Kulturkommissionsvorsitzende Stefanie Lamp.

Zwtl.: Bewerbung bis 31. März

Damit „Wien aufdrehen“ kann, braucht es vor allem eines: Künstlerinnen und Künstler! Bis 31. März können alle Interessierten Programmvorschläge für den Kultursommer Wien 2021 einreichen. Alle Infos unter: https://kultursommerwien.at/#call

Gesucht werden Künstlerinnen und Künstler aus allen Bereichen: Von Pop, Rock und Hip-Hop, Soul, Indie und Klassik, Tanz, Theater und Performance, Kabarett, Comedy und Impro-Theater, Lesungen, Spoken Word und Poetry Slam, transkulturelle, partizipative und interdisziplinäre Formate, zeitgenössischer Zirkus, Figuren- und Objekttheater, Jazz, Folk und Songwriting, Elektronik und experimentelle Musik, Austropop, Wiener Lied, Volksmusik und Schlager – so vieles hat Platz im Wiener Kultursommer.

„Wir freuen uns auf großartige Künstlerinnen und Künstler sowie tolle Abende im Kongresspark!“, rufen Prokop und Lamp zum Teilnehmen auf. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien