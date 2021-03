Norbert Hofer gedenkt der Opfer des Terrorismus

Heutiger Europäischer Gedenktag muss der Politik eine Warnung sein

Wien (OTS) - Zum 16. Mal jährt sich heute der „Europäische Gedenktag für die Opfer des Terrorismus“. Für Norbert Hofer, den 3. Präsidenten des Nationalrats, ist es an diesem Tag angebracht, nicht nur zu gedenken, sondern auch die Politik für dieses Thema zu sensibilisieren: „Die Terroranschläge, die Europa in den letzten Jahren erschüttert haben, sind Angriffe auf unsere Werte und unsere Lebensweise. Die überwiegende Mehrzahl der Anschläge geschah im Namen des so genannten Islamischen Staats. Viele der späteren Attentäter sind im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 nach Europa gekommen – hier wären strengere Grenzkontrollen zielführend gewesen.“

Seit vergangenem November ist auch Wien auf der unrühmlichen Liste von Schauplätzen eines oder mehrerer Terroranschläge – gemeinsam mit Metropolen wie Berlin, Paris, Brüssel, London, Madrid, Barcelona oder Stockholm. Hunderte Menschen sind bei Attentaten dort ums Leben gekommen. „Unser Mitgefühl gilt heute bim besonderen den Opfern dieser hinterhältigen Anschläge und deren Familien und Freunden. Diejenigen, die für ihr restliches Leben durch terroristische Anschläge gezeichnet sind, brauchen besondere Unterstützung und Fürsorge“, fordert der 3. Nationalratspräsident.

Auch Österreich sei gefordert, seine Anstrengungen zur Verhinderung von Terroranschlägen zu intensivieren. Jüngste Meldungen über selbsternannte Sittenwächter, die die Gesetze der Scharia auch in Österreich umsetzen wollen, seien alarmierend, so Hofer: „Österreich bietet Migranten viele Möglichkeit, um sich zu integrieren. Wer diese Angebote aber kategorisch ablehnt und Gesetze seines Heimatlandes bei uns installieren möchte, der spaltet die Gesellschaft und darf in Österreich keinen Platz haben.“

