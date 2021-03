SPÖ Hietzing – Friedrich: Mitbestimmung ist in Hietzing mehr als nur ein Schlagwort

Im Zentrum der gestrigen Bezirksvertretungssitzung standen die Themen Mitbestimmung, Mobilität, Umweltschutz sowie der wahrscheinliche Ausbau des Tiergarten Schönbrunn.

Wien (OTS/SPW) - Eine Fülle an Themen wurde in der gestrigen Sitzung der Hietzinger Bezirksvertretung diskutiert und über eine Vielzahl von Resolutionen und Anträgen abgestimmt. Im Zentrum der Diskussion standen die Befragung der Hietzingerinnen und Hietzinger über ein Bezirksentwicklungskonzept, die Bereiche Mobilität und Umweltschutz und der wahrscheinliche Ausbau des Tiergarten Schönbrunn. ****

„Mitbestimmung ist für die SPÖ Hietzing mehr als nur ein Schlagwort in politischen Sonntagsreden!“, betont der stv. Bezirksvorsteher Matthias Friedrich. Schon in der vergangenen Periode wollte die SPÖ Hietzing eine Bürger*innenbefragung zu Bezirksthemen initiieren. Bei der gestrigen Sitzung brachten die Sozialdemokrat*innen eine Resolution gemeinsam mit den Grünen, NEOS und der FPÖ ein. Ziel dieser gemeinsamen Initiative ist es, Themen, die von allgemeinem Bezirksinteresse sind, klar zu definieren. „Entwicklung ist grundsätzlich ein stetiger Prozess, aber nach längerem Stillstand ist es jetzt an der Zeit, zu beschleunigen und ein Bezirksentwicklungskonzept zu erstellen. Dieses Konzept soll grundsätzliche Leitlinien für die nächsten Jahre festlegen und den Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner den notwendigen Raum geben.“, legt Friedrich die Intention hinter diesem Antrag dar.

„Bereits im Vorfeld der Sitzung gab es zu dieser Frage eine gute Zusammenarbeit mit NEOS, Grünen und Freiheitlichen. Nur die ÖVP Hietzing sprach sich gegen eine Befragung der Bevölkerung zur Bezirksentwicklung aus“, erklärt die stv. Klubobfrau Katharina Mayer-Egerer das gestrige Abstimmungsergebnis.

Zwtl.: Erweiterung Tiergarten Schönbrunn und Umweltschutz

Im Februar kam es im Küniglberg-Wald zu Fällungen von „nicht mehr als standsicher“ einzustufenden Bäumen. „Der Küniglberg ist ein wichtiges und beliebtes Naherholungsgebiet mitten in Hietzing. Damit dies auch so bleibt, haben wir die entsprechenden Nachpflanzungen beantragt und alle Parteien haben sich unserer Forderung angeschlossen“, freut sich der Klubobmann der SPÖ Hietzing Marcel Höckner über die Zustimmung der anderen Fraktionen zu diesem Antrag.

Seit einem halben Jahr geistert das Thema „Ausbau des Tiergartens“ durch den Bezirk. Die kolportierten Maßnahmen wie das neue Aquarium-Haus und das neue Elefantengehege seien spannende Projekte und Attraktionen für den Tiergarten, „jedoch können wir nicht auf der einen Seite die Nachpflanzung von Bäumen im Küniglberg-Wald vehement einfordern und auf der anderen Seite die zu erwartende Erweiterung des Tiergartens und des Elefantengeheges auf Kosten von vier Hektar Wald kommentarlos hinnehmen. Das geht sich nicht aus! Es ist schön, dass auch diese Resolution einstimmig angenommen wurde“, stellt Höckner klar.

Zwtl.: Schulwegsicherheit und Jugend

Ein zentrales Thema für die Hietzinger Sozialdemokratie ist die Schulwegsicherheit. Daher wurden zwei Anträge zur Schaffung zusätzlicher „Kiss & Ride-Zonen“ bei den Volksschulen in Ober St. Veit und in der Steinlechnergasse eingebracht. „Unser Ziel ist es, zusätzliche Haltezonen zu schaffen, auch in kurzer Entfernung zum Schulgebäude, um das morgendliche Chaos vor den Schulen zu entschärfen“, freut sich BVin-Stv. Matthias Friedrich über die Zustimmung aller Fraktionen zu den beiden Anträgen.

Ein Bereich, der nach Meinung der Bezirks-SPÖ weiterentwickelt werden muss, ist der Skatepark Auhof mit dem angrenzenden Parkplatz. Einerseits wurden ein Radmotorikpark, um die Sicherheit am Fahrrad zu trainieren, und andererseits als dringende Maßnahme die Aufstellung eines Mobil-WCs beantragt. „Wir müssen den Jugendlichen mehr Raum geben, daher muss unserer Ansicht nach auch der derzeitige Parkplatz in die Überlegungen miteinbezogen werden. Am Thema Radmotorikpark halten wir fest und werden dieses Projekt weiter vorantreiben, beim Mobil-WC wollen wir eine schnelle und ökologische Lösung, da der Frühling bald beginnt und somit auch der Skateplatz wieder intensiv genutzt wird. Natürlich haben wir auch der Möglichkeit, legales Sprayen zu ermöglichen, zugestimmt“, erläutert der SP-Klubvorsitzende die Pläne seiner Fraktion.

Zwtl: Öffentlicher Verkehr

Zur weiteren Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs braucht es die Sicherstellung entsprechender Intervalle, "daher freuen wir uns über die Ankündigung des zukünftigen Viertelstunden-Taktes auf der Verbindungsbahn. Um diesen auch für alle Fahrgäste sicherzustellen, haben wir einen Antrag auf verpflichtende Umsetzung des 15-Minuten-Takts eingebracht", hält Höckner fest. Einen weiteren Vorteil der Taktverdichtung erläutert BVin-Stv. Matthias Friedrich so: "Je mehr leise Personenzüge auf der Strecke fahren, desto eher wird der umstrittenen Vermutung nach einer Verwendung der Strecke für den Güterverkehr entgegnet." (Schluss)

