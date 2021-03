NEW 4GAMECHANGERS FESTIVAL: GO BIG AND STAY HOME

4 Tage 4GAMECHANGERS TV SPECIAL von 27. – 30. April auf PULS 24 mit u.a. Marc Elsberg, Brittany Kaiser, Scott Galloway sowie viele Live-Acts und mehr.

Wien (OTS) - Mit dem viertägigen 4GAMECHANGERS TV SPECIAL von 27. – 30. April auf PULS 24 startet das internationale Digitalfestival mit neuem Schwung und voller Optimismus ins 4GAMECHANGERS Jahr.

Im Fokus stehen die relevantesten Themen unserer Zeit: Unser Leben nach Covid-19, Nachhaltigkeit, "The Power of Cooperation" und der gemeinsame Weg in eine bessere Zukunft. Laufend aktuelle Informationen unter 4gamechangers.io.

Dieses Jahr sitzt jeder in der ersten Reihe, denn das 4GAMECHANGERS Festival ist für alle on air und online erreichbar. Dem verlängerten Lockdown zum Trotz, macht die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe in Zusammenarbeit mit ihren starken Partnern das Beste draus. Gestartet wird mit einem viertägigen 4GAMECHANGERS TV SPECIAL, weiter geht’s mit vielen weiteren Highlights. Dadurch wird der besondere Spirit des Festivals durch das ganze Jahr und über alle Grenzen hinaus transportiert. Weiters werden über 365 Tage hinweg immer wieder inspirierende Events - mit Top-CEOs, VisionärInnen, WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen und den spannendsten Stimmen der jungen Generation - geboten. Immer mit dem Fokus auf die 17 Sustainable Development Goals, welchen sich ProSiebenSat.1 PULS 4 besonders verpflichtet fühlt.



Das Kick-Off Programm im Überblick:



27.04. - 4Pioneers Day: Research &Development, Innovation and Entrepreneurship

28.04. - 4Future Day: Health, Education and Life after Covid-19

29.04. - 4Gamechangers Day: Europe, Democracy, Digitalization and Climate Change

30.04. - 4Jobs Day in coop. with DER STANDARD: Austria gets

back to “new” work

Besonders erfreulich: Viele Persönlichkeiten, die für 2020 geplant waren, haben sofort zugesagt und werden 4GAMECHANGERS ganz flexibel durch dieses Jahr begleiten und bereichern. Dazu zählen u.a.: Marc Elsberg (Author, Der Fall des Präsidenten/ Blackout), Scott Galloway (U.S. Marketing and Tech Guru), Brittany Kaiser (whistleblower Ex-Cambridge Analytica), June Cohen (CEO WaitWhat), Ernst Ulrich von Weizsäcker (Ehrenpräsident Club of Rome) sowie Live Acts wie palffi, Amy Wald, LOST feat. Flo feat. Onk Lou.



Mit diesem neuen Konzept und der starken Reichweite von ProSiebenSat.1 PULS 4 - über alle Kanäle - können dieses Mal noch mehr Menschen erreicht und die Themen noch breiter adressiert werden.



Nina Kaiser, Director und Co-Founder des 4GAMECHANGERS Festivals: "Wir sind überwältigt von dem enorm positiven Zuspruch unserer Partner und Sponsoren zu unserem coronabedingten neuen Konzept. Gerade in dieser herausfordernden Zeit, wollen wir mit den zukunftsweisenden 4GAMECHANGERS Inhalten Mut machen und die Welt zu Zusammenhalt und echtem Fortschritt animieren. Unser Konzept bietet viel Raum für die wichtigen Themen, aber wir vermissen natürlich das persönliche Networking und Feiern. Daher bauen wir fest darauf, dass wir im April 2022 wieder in gewohnter und beliebter Manier 20.000 Gäste in der Marx Halle zum Festival begrüßen dürfen."



Markus Breitenecker, CEO ProSiebenSat.1 PULS 4 und Co-Founder des Festivals: "4GAMECHANGERS ist ein ganz besonderes Festival für den deutschsprachigen Raum und internationale Top-Speaker und für all jene, die eine großartige Party schätzen. Die Pandemie hat uns aber auch gelehrt, dass 4GAMECHANGERS viel mehr ist. Es ist die führende Marke für produktive Kooperationen und dient zur Weiterentwicklung des Standorts Österreich in der digitalen Welt. Für die Menschen, für die Umwelt und für die Wirtschaft."



Weitere Informationen und Details rund um das erweiterte Konzept des internationalen Digitalfestivals folgen demnächst unter www.4gamechangers.io.

