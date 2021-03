Manuel Rubey ist neuer Markenbotschafter der Kindernothilfe

Der bekannte Schauspieler und Kabarettist Manuel Rubey ist das neue Gesicht der Kindernothilfe-Plakatkampagne und wirbt für eine Kinderpatenschaft.

Jedes Kind, das geboren wurde, hat ein Recht, dass alles unternommen wird, dass es halbwegs würdevoll aufwachsen kann. - 1/3

Wenn Kinder einmal verloren sind, weil sie Waisen sind oder weil die Eltern mit der elementarsten Geldbeschaffung so beschäftigt sind, dass sie sich nicht um sie kümmern können, dann entsteht da von frühester Kindheit an eine Benachteiligung, die wahrscheinlich nicht mehr aufzuholen ist. Deshalb wächst hier die Dringlichkeit zu helfen. - 2/3

Ich hoffe, dass sich durch das Engagement von Manuel Rubey noch mehr hilfsbereite Menschen für eine Kinderpatenschaft begeistern lassen - 3/3

Wien (OTS/www.kindernothilfe.at) - Der Schauspieler und Kabarettist Manuel Rubey ist das neue prominente Gesicht auf den Plakaten der Kindernothilfe Österreich. Der aus zahlreichen Filmen bekannte Darsteller ist ab sofort Markenbotschafter der Kindernothilfe und wirbt österreichweit für eine Kinderpatenschaft für Kinder in Not.

„Ich bin Pate der Kindernothilfe“ lautet die einfache Botschaft, die Manuel Rubey auf den von der Agentur Czerny Plakolm kreierten Plakaten kommunizieren will. „Jedes Kind, das geboren wurde, hat ein Recht, dass alles unternommen wird, dass es halbwegs würdevoll aufwachsen kann.“ , begründet der bekannte Kabarettist sein Engagement für die Kindernothilfe. „Wenn Kinder einmal verloren sind, weil sie Waisen sind oder weil die Eltern mit der elementarsten Geldbeschaffung so beschäftigt sind, dass sie sich nicht um sie kümmern können, dann entsteht da von frühester Kindheit an eine Benachteiligung, die wahrscheinlich nicht mehr aufzuholen ist. Deshalb wächst hier die Dringlichkeit zu helfen.“

Corona steigert das Leid der Kinder

Die Corona-Pandemie hat Kinder auf der ganzen Welt in große Not gestürzt – vor allem die, die schon vorher in extremer Armut gelebt haben. In vielen Ländern gelten Lockdowns und Ausgangssperren – und das schon seit vielen Monaten. Die dramatische Folge: In den ohnehin schon von großer Armut betroffenen Familien ist das Einkommen weiter gesunken. Die Zahl der Hungernden und der Kinder ohne Zugang zu Bildung wächst, die Situation von Kinderarbeitern verschlechtert sich.

Die Kinderpatenschaft

Einen Euro pro Tag kostet eine Patenschaft für ein notleidendes Kind in einem der 31 Projektländer der Kindernothilfe Österreich. Ausreichend Essen, Trinkwasser, medizinische Versorgung und ein Zugang zu Bildung sind die wichtigsten Verbesserungen, die die Patenschaft für Kinder in extremer Armut ermöglicht. „Ich hoffe, dass sich durch das Engagement von Manuel Rubey noch mehr hilfsbereite Menschen für eine Kinderpatenschaft begeistern lassen" , erklärt Kindernothilfe-Geschäftsleiter Gottfried Mernyi.

Zu sehen ist die Kampagne, die von dem bekannten Fotografen Stefan Badegruber in Szene gesetzt wurde, ab März auf Plakaten und in Printmedien in ganz Österreich, tatkräftig unterstützt von den Außenwerbeunternehmen und Medienhäusern des Landes.



Credits:

Auftraggeber: Kindernothilfe Österreich

Geschäftsleitung: Gottfried Mernyi

Agentur: Czerny Plakolm

CD: Gerhard Plakolm, Peter Czerny

Foto: Stefan Badegruber

Fotoproduktion: Stefan Badegruber

Film: Philipp Grausam

Assistenz/Making-Of: Nela Pichl

Beleuchtung: Walter Stibitz

Assistenz: Benni Hofmann

Rückfragen & Kontakt:

Kindernothilfe Österreich

Vivienne Schneider

Marketing

01/513 93 30-15

vivienne.schneider @ kindernothilfe.at

www.kindernothilfe.at