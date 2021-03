Wirtschaftsbund trauert um Dr. Georg Frisch

Wien (OTS) - Georg Frisch, langjähriger Wirtschaftsbund Wien Direktor ist im 76. Lebensjahr nach längerer Krankheit verstorben.

„Georg Frisch hat Jahrzehnte den Wirtschaftsbund Wien geprägt und die Sozialpartnerschaft in Kammer wie in den Sozialversicherungen mitgestaltet. Als Wirtschaftsbund-Urgestein verlieren wir mit ihm einen weit über Wien bekannten Vertreter unserer Interessensgemeinschaft, er wird uns sehr fehlen. Seine Gestaltungs- und Kompromissfähigkeit über die Parteigrenzen hinweg sowie der Blick für das Ganze war vielen vorbildhaft. Unser herzliches Beileid gilt der Familie, Freunden und seinen Wegbegleitern“, so WB-Generalsekretär Kurt Egger.

