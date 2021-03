EANS-Stimmrechte: Lenzing AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

1. Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft

2. Grund der Mitteilung:

* Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: NN Group N.V.

Sitz: Amsterdam

Staat: The Netherlands

4. Namen der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung: 09.03.2021

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 5,13 % | 0,00 % | 5,13 % | 26 550 000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 4,02 % | | 4,02 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000644505|_______________|______1_362_946|_______________|_________5,13_%| |_Subsumme_A_|___________1_362_946___________|____________5,13_%_____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|______________|________________|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person

______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente | | |_________|_________________|____________|___________|____(%)_____|____________| |____1____|NN_Group_N.V.____|____________|___________|____________|____________| | 2 |NN Insurance | 1 | | | | |_________|Eurasia_N.V._____|____________|___________|____________|____________| | |NN Investment | | | | | | 3 |Partners Holdings| 2 | | | | |_________|N.V._____________|____________|___________|____________|____________| | |NN Investment | | | | | | 4 |Partners | 3 | | | | | |International | | | | | |_________|Holdings_B.V.____|____________|___________|____________|____________| | 5 |NN Investment | 4 | 0,09 %| | 0,09 %| |_________|Partners_B.V.____|____________|___________|____________|____________| | |NN Investment | | | | | | 6 |Partners Belgium | 4 | 0,23 %| | 0,23 %| |_________|S.A._____________|____________|___________|____________|____________| | |NN Investment | | | | | | 7 |Partners C.R., | 4 | 0,01 %| | 0,01 %| |_________|a.s._____________|____________|___________|____________|____________| | |Nationale- | | | | | | 8 |Nederlanden | 2 | | | | |_________|Nederland_B.V.___|____________|___________|____________|____________| | |Nationale- | | | | | | 9 |Nederlanden | 8 | 4,54 %| | 4,54 %| | |Levensverzekering| | | | | |_________|Maatschappij_N.V.|____________|___________|____________|____________| | |Nationale- | | | | | | 10 |Nederlanden | 8 | 0,21 %| | 0,21 %| | |Schadeverzekering| | | | | |_________|Maatschappij_N.V.|____________|___________|____________|____________| | |NN Re | | | | | | 11 |(Netherlands) | 8 | 0,05 %| | 0,05 %| |_________|N.V._____________|____________|___________|____________|____________| |_________|_________________|____________|___________|____________|____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: entspricht Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: In our previous notification dated 10.03.2021 just a few minutes earlier, in the section 6, we did not mention our "Position of previous notification (if applicable)", we have filled those details now and hence we are resubmitting it.

Erhalt der Beteiligungsmeldung am 10.03.2021

