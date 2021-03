Die Aktien der Investment-App Change schießen in die Höhe - plus 782 % in den letzten vier Monaten

Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) - Die Aktien der in Estland ansässigen Investment-App stiegen von 1,09 EUR auf 9,61 EUR.

Change, eines der Top-10-Fintech-Startups in Nordeuropa, gab einen Kursanstieg seiner Aktien um 782 % seit Beginn des Handels auf Funderbeam bekannt.

Change, eine kluge und junge Investment-App, hat im November 2020 einen Teil ihrer Aktien an die Börse gebracht. Bis heute haben bereits über 800 Personen über die globale Aktienfinanzierungs- und Handelsplattform von Funderbeam investiert.

Die App von Change ist bei Anfängern und Millennial-Investoren sehr beliebt und bietet eine einfache, aber effektive Möglichkeit, Kryptowährungen und andere Instrumente innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu handeln.

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat sich das Team kontinuierlich weiterentwickelt. Von der früheren Beschaffung von 14,6 Millionen Euro über Crowdfunding bis hin zur Pflege einer Community von über 7.000 Investoren. Derzeit beläuft sich das monatliche Handelsvolumen von Change im Jahr 2021 auf über 100 Millionen Euro. Die zum Vergleich mit dem gesamten jährlichen Handelsvolumen von 2020 vergleichbar sind.

"Das expansive Wachstum, das wir in den letzten Monaten erlebt haben, zeigt die Kraft der Demokratisierung des Investierens", sagt Kristjan Kangro, CEO von Change. "Indem wir Aktien auf einer Plattform wie Funderbeam anbieten, haben wir es Investoren auf der ganzen Welt, die unsere Mission teilen, ermöglicht, Teil des weltweiten Erfolgs zu sein."

Die Rundum-Fortschritte wurden durch das Engagement von Change unterstützt, branchenführende Preise für den Kryptowährungshandel zu bieten. Und auch durch ein größeres öffentliches Interesse an zugänglichen Investitionsmöglichkeiten und Ankündigungen wie die Anmeldung von Coinbase für ein direktes Listing.

Entdecken Sie mehr über den Wandel, indem Sie www.changeinvest.com besuchen . Weitere Informationen, wie Sie über Funderbeam in das Unternehmen investieren können, finden Sie hier .

Informationen zu Change:

Change ist ein Finanztechnologie-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, jedem Menschen auf der Welt zu ermöglichen, zu investieren. Gegründet im Jahr 2016 in Singapur, entwickelt sich Change schnell zu einer der führenden Investment-Apps in Europa, die mit über 195.000 Downloads in 31 Ländern ein besseres Handelserlebnis bietet. Das Ziel von Change ist es, die meistgenutzte und einfachste Investment-App im EWR zu werden.

Rückfragen & Kontakt:

Lucy Bõstritski

Brand & Activation Manager

Foto - mma.prnewswire.com/media/1451997/Change_PR_march_4.jpg