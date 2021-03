Corona: Erzbischof Lackner bis Sonntag in Selbstisolation

Vorsichtsmaßnahme des Salzburger Erzbischofs, der sich gesund fühlt und mehrmals negativ getestet wurde - Pressekonferenz im Anschluss an Bischofskonferenz entfällt - Öffentlichkeit wird am Freitag via Aussendung über Ergebnisse der aktuellen Beratungen der Bischöfe informiert

Salzburg (KAP) - Erzbischof Franz Lackner bleibt vorerst - bis einschließlich Sonntag - in Selbstisolation. Das hat die Erzdiözese Salzburg Mittwochnachmittag mitgeteilt. Bei der Entscheidung des Salzburger Erzbischofs handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme; er wolle niemanden leichtfertig gefährden und auf Nummer sicher gehen, hieß es in der Aussendung. Sitzungen und bevorstehende Termine wurden verschoben oder abgesagt. Die derzeit laufende Bischofskonferenz, die Erzbischof Lackner als Vorsitzender leitet, findet online - via Videokonferenz - statt. Eine Pressekonferenz im Anschluss an die Vollversammlung der Bischöfe ist aufgrund der derzeitigen Situation nicht geplant. Die Bischofskonferenz wird die Öffentlichkeit am Freitag über die Ergebnisse der Konferenz via Aussendung informieren.

Im Umfeld des Erzbischofs hatte es vergangene Woche einen positiven Coronafall gegeben. Lackner hatte sich daraufhin in Selbstisolation begeben. Ein Mitarbeiter der Erzdiözese war am Dienstag vergangener Woche positiv getestet worden; er zeigte und zeigt immer noch keine Symptome. Erzbischof Lackner hatte mit dem betroffenen Mitarbeiter am Sonntag zuvor an einer Liturgie teilgenommen.

Die Rahmenordnung der Bischofskonferenz sei bei der Feier eingehalten, hielt die Erzdiözese fest. Von den Behörden sei Erzbischof Lackner nicht kontaktiert worden. Es gehe ihm auch gut, er fühle sich gesund und sei seit Bekanntwerden des Falles mehrmals negativ getestet worden.

