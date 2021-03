NEOS: Nach Kaufhaus Österreich verbockt Bundesregierung auch Elektronische Identität

Douglas Hoyos: „Diese Regierung kann Digitalisierung einfach nicht - nächster Bauchfleck. NEOS bringen Anfrage ein.“

Wien (OTS) - „Wie den Medien zu entnehmen ist, hat die Wirtschaftsministerin die Vergabe für die Entwicklung der Elektronischen Identität zurückgezogen - jetzt droht ein langwieriger, teurer Rechtsstreit, für den die Steuerzahlerinnen und Steuerzahlen aufkommen müssen“, warnt NEOS-Digitalisierungssprecher Douglas Hoyos. „Diese Bundesregierung kann Digitalisierung einfach nicht. Groß ankündigen und dann kommt nichts. Diesmal die Elektronische Identität inklusive Führerschein und ähnlichem, davor das Desaster rund um das Kaufhaus Österreich. Am Ende bleiben leere Ankündigungen, hohe Kosten, aber immerhin hat man einige Pressefotos produzieren können. Das ist unfassbar.“ NEOS werden entsprechende Anfragen einbringen um das Prozedere aufzuklären, kündigt Hoyos an: „Die Ausschreibung war bereits ungenau, schlampig und wenig konkret. Wir wollen wissen, wie so etwas zustande kommen konnte und wie hoch der Schaden ist, den die Steuerzahlerinnen und Steuerzahlen nun begleichen müssen.“

