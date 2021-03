Eppinger/Gorlitzer: Volkstheater ignoriert Empfehlungen des Rechnungshofes

Nur 11 der 48 Empfehlungen des Stadtrechnungshofes wurden bisher umgesetzt – Volkstheater muss Empfehlungen ernst nehmen

Wien (OTS) - „Das Volkstheater ignoriert einfach Empfehlungen des Stadtrechnungshofes und macht weiter wie bisher. Angesichts des verheerenden Stadtrechnungshofberichtes aus dem Jahr 2019 hätte man erwartet, dass das Volkstheater die Empfehlungen des Stadtrechnungshofes umgehend und unverzüglich mit mehr Tempo umsetzt, um dem Missmanagement einen Riegel vorzuschieben. Wie ein aktueller Bericht des Stadtrechnungshofes jedoch nun feststellt, wurden von den insgesamt 48 Empfehlungen bisher nur 11 umgesetzt. Das ist nicht einmal ein Viertel der Empfehlungen und angesichts der Dramatik des Berichtes fahrlässig“, kritisieren Kultursprecher Peter L. Eppinger und Stadtrechnungshofsprecher Michael Gorlitzer. Gerade in der aktuellen Situation wäre es angebracht, das Haus kaufmännisch und strukturell so schnell wie möglich wieder in die richtige Spur zu bringen.

So drängte der Stadtrechnungshof im Rahmen seiner Prüfung 2019 darauf, „zeitnah eine Entscheidung“ über die Einführung einer internen Revision zu treffen. „Ein Jahr später gibt es noch immer keine Umsetzung dieser wichtigen Empfehlung“, kritisiert Gorlitzer. Auch zur Kritik an den Auswüchsen bei den Zulagen und Prämien scheint es keine alternativen Konzepte zu geben. Zwei Empfehlungen des Stadtrechnungshofes will das Volkstheater überhaupt nicht umsetzen, wie etwa die Aufwendungen für Musik und Honorare für sonstige künstlerische Leistungen an die wirtschaftliche Situation des Hauses anzupassen. „Die Empfehlungen des Stadtrechnungshofes müssen ernst genommen werden und dürfen nicht einfach mutwillig ignoriert werden. Das Volkstheater ist zum Handeln aufgefordert“, so Gorlitzer. ​​​

