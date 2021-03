NEOS Währing: Begrüßen doppelte Schleife des 42A über Gersthof

Wien (OTS) - Die künftige Anbindung der Buslinie 42A an Gersthof über die im Herbst von der Währinger Bezirksvertretung mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS beschlossene Streckenführung über Gersthofer Straße und Simonygasse, stellt für NEOS Währing einen großen Erfolg dar. Für beide Fahrtrichtungen (Hernals sowie Schafberg) wird der Bus dieselbe Schleife fahren: zuerst über die Gersthofer Straße zur Haltestelle in Gersthof unterhalb der S-Bahn-Brücke über die Währinger Straße, und dann wieder hinauf entlang der Simonygasse. Wilfried Lepuschitz, Klubobmann der NEOS Währing, hatte diese Streckenführung bereits am 14. Mai 2020 in der damaligen Sitzung der Währinger Mobilitätskommission angesprochen: „Ich freue mich, dass der von mir in der Sitzung vorgebrachte Vorschlag der doppelt geführten kurzen Schleife über Gersthof aufgegriffen wurde und nun umgesetzt wird. Die Streckenführung lässt sich kostengünstig umsetzen und garantiert eine kurze Fahrzeit.“

Die von der Grünen Bezirksvorstehung Währing im Budget 2021 vorgesehene Summe von € 500.000 für die Anbindung des 42A an Gersthof wird wie erwartet bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Der Umbau unterhalb der S-Bahn-Brücke zur Errichtung einer Doppelhaltestelle für den 42A kann bereits im Zuge der Umgestaltung des Gersthofer Platzls diesen Sommer stattfinden. Notwendig ist eine Verbreiterung des Gehsteigs unterhalb der S-Bahn-Brücke und somit eine Fahrspurreduktion. Dies passt zu den Umbauplänen des Gersthofer Platzls, die eine Reduktion der zweiten Abbiegespur von der Gersthofer Straße in die Währinger Straße zur Verkürzung und somit Verbesserung der dortigen Querung für Fußgänger_innen vorsehen.

Vorteilhaft für diese Streckenführung ist auf jeden Fall auch die bereits bestehende Busspur auf der Gersthofer Straße von der Czartoryskigasse bis zur Kreuzung mit der Währinger Straße. Die bisher lediglich vom 10A befahrene Busspur wird nun auch der 42A sowohl in Richtung Schafberg als auch in Richtung Hernals nutzen. Entsprechend wird nun nicht mehr nur alle 10 Minuten, sondern in Spitzenzeiten alle 3-5 Minuten ein Bus hier unterwegs sein. Für eine kurze Fahrzeit des 42A über Gersthof ist diese Busspur von äußerster Wichtigkeit.

„Wir freuen uns sehr, dass schlussendlich eine Lösung auf dem Tisch liegt, die zeitnah umgesetzt werden kann. Damit wird ab 2022 eine direkte öffentliche Anbindung an Gersthof für die Bewohner_innen des Schafbergs sowie für die Besucher_innen des Schafbergbads geschaffen,“ freut sich Klubobmann Wilfried Lepuschitz.

