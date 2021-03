NEOS Wien/Emmerling: Fortschrittskoalition setzt auf Nachhaltigkeit statt Aktionismus

Bettina Emmerling: „NEOS stehen für nachhaltige Verbesserungen beim Ausbau des Radwegenetzes!“

Wien (OTS) - Nachhaltigkeit statt Aktionismus – das verspricht NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling angesichts der Kritik des Rechnungshofes an den Pop Up-Radwegen im Vorjahr: „Wir haben in den Regierungsverhandlungen erreicht, dass das Budget für den Ausbau der Radinfrastruktur vervierfacht wird. Damit ist der Weg geebnet für eine nachhaltige Verbesserung, die wir in der Fortschrittskoalition ambitioniert angehen werden. Für uns sind sichere und gut ausgebaute Radwege neben dem Öffi-Ausbau ein Herzstück für eine zukunftsorientierte Verkehrsplanung. Unser Ansatz ist, nicht kurzfristig etwas auf die Straße zu pinseln, sondern Verbesserungen zu erreichen, die bleiben!“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu