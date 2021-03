AVISO: FUKUSHIMA - 10 YEARS LATER

Gedenkveranstaltung am 11. März (9.30 Uhr) und Installation von Hana Usui im U-Bahnhof Karlsplatz

Wien (OTS) - FUKUSHIMA - 10 YEARS LATER



Gedenkveranstaltung via Zoom am 10. Jahrestag der Atomkatastrophe in Fukushima, 11. März 2021 um 9:30 Uhr mit Judith Brandner (ORF Journalistin), Manuel Gras (Obmann Red Carpet Award Verein), Veronica Kaup-Hasler (Amtsführende Stadträtin Wiens für Kultur und Wissenschaft), Walter Seidl (Kurator), Hana Usui (Künstlerin) und Marcello Farabegoli (Veranstalter).



https://zoom.us/j/99989854456

(PW: 195706)

Installation „Fukushima - 10 years later" von Hana Usui

2. - 15. März 2021

Red Carpet Showroom Karlsplatz, Wien

www.marcello-farabegoli.net

www.hana-usui.net/fukushima21/



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Marcello Farabegoli

press @ marcello-farabegoli.net

M +43 60 143 52 54