Höferl/Trinko: SPÖ Währing setzt Anbindung des 42A an den Verkehrsknotenpunkt Gersthof durch

Jahrzehntelanger Wunsch der Bewohner*innen des Schafbergs wird endlich umgesetzt - kurze Fahrzeit und Direktanbindung an Gersthof kommt 2022

Wien (OTS/SPW) - „Endlich ist es fix. Die Anbindung des 42A an den Verkehrsknotenpunkt Gersthof wird umgesetzt“, freuen sich SPÖ-Gemeinderat Andreas Höferl und SPÖ-Bezirksklubvorsitzender Michael Trinko. Beide haben dieses Projekt vorangetrieben und nun die Zusage von Planungs- und Verkehrsstadträtin Ulli Sima erhalten. „Auf Initiative der SPÖ Währing, mit Unterstützung von ÖVP, NEOS und FPÖ und im Einvernehmen mit Hernals konnten wir diesen Wunsch der Bevölkerung nach Anbindung an den Bahnhof Gersthof durchsetzen. Gleichzeitig konnten wir gemeinsam mit der Bevölkerung Gersthofs verhindern, dass die Strecke dabei durch die engen Gassen Gersthofs geführt wird.“



Nicht nur die neue Streckenführung des 42A, sondern auch der Umbau des Gersthofer Platzls wurde heute bekannt. Im Zuge dieses Umbaus finden nun auch die Umbauarbeiten für die neue Streckenführung des 42 A statt. Beide Projekte wurden in der Währinger Bezirksvertretung beschlossen. „Wir haben allerdings mehrmals eine BürgerInnenbefragung zum Umbau des Platzls gefordert. Leider wurde unser Antrag in der letzten Sitzung abgelehnt“, bedauern Höferl und Trinko. „Damit wurde eine Chance vergeben, Währing zum Mitbestimmungsbezirk zu machen und weitere Ideen der Bevölkerung in den Umbau einfließen zu lassen.“ Die SPÖ Währing werde aber weiterhin im Dialog mit der Währinger*innen bleiben und Verbesserungswünsche und -ideen in die Bezirksvertretung einbringen.



Der 42A wird also ab dem 1.7.2022 nicht bei der Kreuzgassenbrücke auf den Schafberg fahren, sondern in die Gersthofer Straße weiter bis zum Bahnhof Gersthof. Im Bereich der S-Bahn-Unterführung Währinger Straße wird es Haltestellen geben. Weiter verläuft die Strecke dann durch die Simonygasse bis zur Kreuzgassenbrücke.



Die Änderung der Streckenführung passt zeitlich auch gut für die Bädersaison 2022 und ist auch rechtzeitig mit der Inbetriebnahme des neuen Schulstandorts Orthopädie Gersthof fertig.



