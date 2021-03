AKJt übernimmt NexGen Management

Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) - AK Jensen Group Limited, führender Anbieter von schlüsselfertigen Handels- und Infrastrukturlösungen für Fondsmanager, gab heute die Übernahme von NexGen Management Limited ("NexGen") durch AKJt Holdings Limited ("AKJt"), einem Tochterunternehmen, bekannt.

NexGen ist eine Cayman ManCo und unterstützt seit langem sowohl traditionelle als auch Krypto-Fonds. Die Transaktion wird es AKJt ermöglichen, sein Dienstleistungsangebot für Krypto-Fondsmanager zu erweitern. NexGen wird mit AKJ Crypto plc ("AKJC"), AKJts Full-Service-Plattform für Fonds, die mit digitalen Vermögenswerten handeln, zusammenarbeiten. Ein größeres Kundenvolumen, mehr Vertriebskanäle und interessante Vertriebssynergien sind die Vorteile des Zusammenschlusses.

Neal Mitra, der CEO von AKJ Crypto plc, kommentierte die Transaktion folgendermaßen: "Wir sind sehr glücklich, NexGen an Bord zu haben und freuen uns darauf, den Fondsmanagern, die mit uns zusammenarbeiten, eine immer größere Bandbreite an Optionen zu bieten. Das Team von NexGen hat in relativ kurzer Zeit viel erreicht, und ihre Fähigkeiten werden eine wichtige Rolle bei der Gestaltung unseres Kurses spielen. Wir haben eine spannende Entwicklung vor uns und freuen uns schon darauf."

Gunnar Detlie, Director bei NexGen, fügte hinzu: "NexGen bringt Dienstleistungen und Fachwissen mit, die die schlüsselfertigen Lösungen für Institutionen, für die AKJ bekannt ist, ergänzen und erweitern. Wir freuen uns, mit dem Marktführer in diesem sich rasch entwickelnden Segment zusammenzuarbeiten, und wir sind bereit, an die Arbeit zu gehen."

Informationen zu AKJ Crypto plc und AK Jensen Group Limited

AKJ Crypto plc bietet eine vollständige Serviceplattform für Krypto-Hedgefondsmanager und die diversifizierte Teilnahme für institutionelle Investoren - über das AKJ-Token - in der Kryptowirtschaft an. Zu den Dienstleistungen für Krypto-Fonds gehören Fondsgründung, rechtliche und regulatorische Infrastruktur, Handelssysteme, Backoffice-Support und Startkapital.

Die 1995 gegründete AK Jensen Group Limited und ihre Tochtergesellschaften befinden sich im Besitz von Aktionären, die zusammen mehr als 18 Mrd. US-Dollar an Vermögen verwalten. Der Konzern betreut Hedgefonds und institutionelle Kunden in 35 Ländern weltweit.

Weitere Informationen über AKJ Crypto finden Sie unter: https://www.akjtoken.com