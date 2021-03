CA Immo schließt 15-jährigen Mietvertrag über 34.850 m² in Berliner Landmark-Projektentwicklung ab

Mit Abschluss des Mietvertrages ist das Büroentwicklungsprojekt "Upbeat" in Berlin zu 100% vorvermietet

Wien (OTS) -

Der Baubeginn wird für das zweite Halbjahr 2021 und die Fertigstellung für 2025 erwartet, das Gesamtinvestment der CA Immo inklusive Grundstück beläuft sich auf rund 300 Mio. Euro.

Die Vermietung erfolgt exklusiv an führendes Investment-Grade-Finanzinstitut Deutsche Kreditbank AG (DKB).

Wien/Berlin, 10.03.2021 – CA Immo hat mit der Deutschen Kreditbank AG (DKB) einen langfristigen Mietvertrag über rd. 34.850 m² Mietfläche für die Landmark-Büroentwicklung Upbeat in der Berliner Europacity abgeschlossen. Upbeat wird als hochwertiges, innovatives, grünes, gesundes und sicheres Bürogebäude mit modernster Technik und nachhaltigem Betrieb entwickelt und soll mindestens die Zertifizierungen DGNB (Gold), WiredScore (Platin) und WELL (Gold) erhalten.



Andreas Quint, CEO der CA Immo: „Upbeat wird die 10. Büroentwicklung der CA Immo im Berliner Teilmarkt Europacity sein und der Berliner Skyline ein weithin sichtbares Landmark hinzufügen. Wir freuen uns, dass die DKB CA Immo das Vertrauen schenkt, ihre neue Unternehmenszentrale zu realisieren. Der Abschluss dieses Mietvertrages bestätigt einmal mehr den erfolgreichen strategischen Fokus auf das Investment, das Management und die Entwicklung moderner, urbaner Büros. Wesentliche Parameter sind dabei ein nutzerorientiertes Design, grüne, gesunde aber auch sichere Mietflächen sowie intelligente und nachhaltige Gebäude.“



Als eine der führenden Retail- und Geschäftsbanken ist die DKB bereits seit 1990 erfolgreich am Markt. Mit ihren über 4,6 Millionen Kunden setzt die zweitgrößte Direktbank in Deutschland auf smartes Online-Banking in Verbindung mit einem nachhaltig ausgerichteten Geschäftsmodell. Nach der Fertigstellung des Upbeat-Gebäudes wird die DKB ihre Berliner Zentrale in die Immobilie verlegen. Im Rahmen des Mietvertragsabschlusses wurde die DKB von der Rechtsanwaltskanzlei P+P Pöllath + Partners Rechtsanwälte und Steuerberater mbB sowie der Savills Immobilien Beratungs-GmbH erfolgreich beraten.



Stefan Unterlandstättner, CEO der DKB: „Die DKB ist seit ihrer Gründung 1990 stetig gewachsen und seit Jahrzehnten mit der Hauptstadt Berlin eng verbunden. Der DKB-Campus ist ein weiterer historischer Meilenstein für uns. Er steht für unseren Wachstumskurs sowie die Transformation der DKB zum Technologieunternehmen. Als einer der größten Arbeitgeber in Berlin übernehmen wir Verantwortung und bekennen uns heute und in Zukunft weiterhin zum Standort Berlin. Modernste Architektur in Verbindung mit einem nachhaltigen Raum- und Energiekonzept schaffen smarte Arbeitsumgebungen. Wir freuen uns auf 2025!“



Mit einem Bestandsportfolio von 15 Gebäuden mit einer Gesamtfläche von 210.809 m² Mietfläche und einer Entwicklungspipeline von derzeit 2 Projekten mit einer Gesamtfläche von 36.206 m² Mietfläche im Bau (ohne Upbeat) verfügt CA Immo in Berlin über eine lange und erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung moderner, nachhaltiger Büroflächen – insbesondere auch im Berliner Teilmarkt Europacity. Mit dem Start dieser Entwicklung unternimmt CA Immo einen weiteren Schritt in ihrer Marktexpansionsstrategie und ihrem Investitionsprogramm und stellt damit die Weichen für ein kontinuierliches Wachstum der wiederkehrenden Erträge bei gleichzeitig kontinuierlicher Qualitätssteigerung des Bestandsportfolios.



Upbeat - Highlights der Entwicklung

Upbeat markiert in erstklassiger Lage den städtebaulichen Auftakt des Berliner Teilmarkts Europacity. Das Gebäude überzeugt durch eine hohe Sichtbarkeit und sehr gute Erreichbarkeit. In der Europacity wurden in jüngster Zeit erhebliche Investitionen in die Infrastruktur sowie in hochwertige Wohn- und Gewerbeflächen getätigt. Das Areal hat sich so zu einem attraktiven, dynamischen und bevorzugten Umfeld für Arbeit, Freizeit, Kultur und Wohnen entwickelt.



Das von den renommierten Berliner Architekten Kleihues + Kleihues entworfene Upbeat zeichnet sich durch eine moderne und organisch anmutende Architektur mit drei verschiedenen Gebäudehöhen, weitläufigen Dachterrassen und einer großen, offenen und transparenten Lobby aus. Das Untergeschoss nutzt die Topografie des Grundstücks und ermöglicht einen von der Öffentlichkeit getrennten Anlieferungseingang sowie eine großzügige Tiefgarage. Das Gebäude verfügt über einen öffentlichen Haupteingang direkt von der Heidestraße und einen Nebeneingang mit einer Vorfahrt für Taxis und PKW.



Die flexiblen Grundrisse des Gebäudes ermöglichen effiziente Optionen für alle Bürokonzepte, vom Zellenbüro über Kombilösungen bis hin zu Open Space-Konzepten. Durch die hohe Flexibilität der Flächen sind diese leicht an zukünftige Anforderungen der Mieter anzupassen, da sich die Art und Weise, wie traditionelle Büroflächen genutzt werden, weiterentwickelt.



Bei der Entwicklung des Upbeat wurden der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Mieter hohe Priorität eingeräumt. So sieht das Konzept u. a. höchste Standards bei den Belüftungssystemen und der Lufthygiene vor. Entsprechend wird CA Immo für das Gebäude eine WELL-Core Zertifizierung in Gold anstreben.



Auch in energetischer Hinsicht werden bei der Realisierung des Upbeats hohe Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Wie bei allen Projektneuentwicklungen der CA Immo werden dabei die GEG-Referenzwerte zum Primärenergiebedarf deutlich unterschritten. Hierzu entwickelt CA Immo ein zukunftsorientiertes Energiekonzept, bei dem sowohl regenerative Energieträger als auch innovative Energiesysteme zum Einsatz kommen.



Auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem von CA Immo entwickelten und errichteten cube berlin auf dem Washingtonplatz, das als eines der technologisch fortschrittlichsten Gebäude in Europa gilt, wird auch Upbeat über umfangreiche digitale, miteinander vernetzte Funktionen verfügen. Insgesamt investiert CA Immo rund 300 Mio. Euro inklusive Grundstück in die Entwicklung und Vermarktung von Upbeat.





