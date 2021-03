Multimediale Diskussion „Erste Lockerungen und ein Jahr Corona in Vorarlberg“

Freitag, 12. März, im TV auf ORF 2 V, in ORF Radio Vorarlberg und online auf vorarlberg.ORF.at

Wien (OTS) - Vorarlberg wird „Modellregion“ für vorsichtige Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie. Das Pilotprojekt startet am 15. März 2021. Grundlage dafür ist eine Ausweitung der Tests, um infizierte Personen früh zu erkennen und absondern zu können. Neue Präventionskonzepte und striktes Contact-Tracing kommen zum Einsatz. Langsame Rückkehr zur Normalität in Vorarlberg gibt es in den Bereichen außerschulische Jugendarbeit, Kultur und Sport für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Selbsthilfe, Veranstaltungen und Tagesgastronomie.

Am kommenden Freitag, 12. März, drei Tage vor ersten Lockerungen in Vorarlberg, zieht der ORF Vorarlberg auch eine erste Bilanz über ein Jahr Corona. Wie haben wir mit Maßnahmen reagiert, was ist gut gelaufen und was nicht? Welche Schlüsse kann man für allfällige künftige Pandemien ziehen? Wie sehr haben in Vorarlberg die Demokratie und die öffentliche Diskussionskultur gelitten? Und schließlich wird erörtert, wie Kindern und Jugendlichen geholfen werden kann, die von Isolationen in den Lockdowns besonders betroffen waren.

Diesen Fragen und weiteren Aspekten geht der ORF Vorarlberg in der multimedialen Diskussion „Erste Lockerungen und ein Jahr Corona in Vorarlberg“ nach. Zu Gast sind die Chefs der fünf im Vorarlberger Landtag vertretenen Parteien: ÖVP-Landesparteiobmann und Landeshauptmann Markus Wallner, der Vorstandssprecher der Grünen und Landesrat Johannes Rauch, FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi, SPÖ-Vorsitzender und Bürgermeister Martin Staudinger und NEOS-Landessprecherin Sabine Scheffknecht. Gesprächsleiter ist ORF-Vorarlberg-Redakteur Erik Sandner.

Die multimediale Diskussion ist am Freitag, 12. März, um 18.30 Uhr in ORF 2 V im Fernsehen zu sehen, die TV-Sendung „Vorarlberg heute“ bringt ab 19.00 Uhr Ausschnitte. ORF Radio Vorarlberg sendet diese Gesprächsrunde am selben Abend um 20.00 Uhr in einer Sondersendung und auf der Onlineseite vorarberg.ORF.at wird es eine kompakte Zusammenfassung geben.

