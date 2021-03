RHI Magnesita gewinnt Microsoft Intelligent Manufacturing Award in der Kategorie „Add Value!“

Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz, um die Feuerfestindustrie zu revolutionieren und überzeugt damit die Jury

Wien (OTS) - RHI Magnesita, Weltmarkt- und Technologieführer für Feuerfestprodukte, -systeme und -lösungen, ist einer der Gewinner des Microsoft Intelligent Manufacturing Award 2020. Mit diesem Preis zeichnen Microsoft und Roland Berger führende Industriepioniere aus, die mit innovativen Ideen und kreativen Ansätzen den Wandel der Industrie in Richtung Industrie 4.0 vorantreiben. Rund 60 Industrieunternehmen hatten sich im vergangenen Herbst für den Award beworben. Nach der letzten Runde Ende Januar stehen nun die Gewinner fest.

RHI Magnesita überzeugte mit Automated Process Optimization (APO) und gewann in der Kategorie "Add Value!". APO ist eine revolutionäre digitale Lösung, die mithilfe künstlicher Intelligenz die Lebensdauer von Feuerfestprodukten vorhersagt. Dadurch wird die Sicherheit deutlich erhöht und Produktionsprozesse werden optimiert, was zu weniger Produktionsausfällen führt. In ihrer Begründung verweist die Jury insbesondere auf das enorme Einsparpotenzial und die deutliche Effizienzsteigerung in einer nachweislich komplizierten Produktionsumgebung.

Stefan Borgas, CEO RHI Magnesita, erklärt: "Als Weltmarktführer im Feuerfestbereich sind wir für das Hitzemanagement unserer Kunden verantwortlich und haben mit APO eine innovative Lösung für ein altes Problem geschaffen. Die Umsetzung der Digitalisierung in einer so extrem heißen und schmutzigen Umgebung ist eine große Herausforderung. Wir nutzen daher künstliche Intelligenz und eine große Menge von Daten, um die Lebensdauer der schützenden Feuerfestprodukte vorherzusagen. Unsere Kunden profitieren von reduzierten Wartungszeiten und erhöhter Sicherheit." Borgas spricht dem Team, das APO entwickelt hat, seine Anerkennung aus: "Glückwunsch an die kreativen Köpfe, die diese Idee zum Leben erweckt haben. Und vielen Dank auch an Microsoft als großartiger Digitalisierungspartner an unserer Seite.“



Rückfragen & Kontakt:

Patrizia Pappacena, Head of Global Communications

+43 699 1870 6443

Patrizia.Pappacena @ RHIMagnesita.com



Lisa Fuchs, Head of Corporate Communications

+43 699 1870 6198

Lisa.Fuchs @ RHIMagnesita.com