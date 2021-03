FPÖ – Hafenecker: Gewessler präsentierte Autofahrer-Drangsalierungspaket mit grünen Enteignungsfantasien!

Prävention und Aufklärung statt Zwangsmaßnahmen und Eindämmung des Radfahrer-Rowdytums wären Gebote der Stunde

Wien (OTS) - Als „Autofahrer-Drangsalierungspaket mit grünen Enteignungsfantasien“ kritisierte FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA das heute von Verkehrsministerin Leonore Gewessler präsentierte „Maßnahmenpaket gegen extreme Raserei“.

„Anstatt Prävention und Aufklärung zu forcieren, setzt die grüne Ministerin ausschließlich auf Zwangsmaßnahmen und schreckt nicht einmal davor zurück, dass in Zukunft auch Fahrzeuge beschlagnahmt werden können. So wichtig das Thema Verkehrssicherheit auch ist, so sollte doch bedacht werden, dass dadurch ganze Existenzen, etwa von jungen Menschen, nachhaltig zerstört werden. Das schießt weit über das Ziel hinaus und zeigt zum gefühlten tausendsten Mal, dass die Verkehrsministerin von ihrem Ressort keine Ahnung hat“, führte Hafenecker weiter aus.

„Wenn Ministerin Gewessler wirklich an der Erhöhung der Verkehrssicherheit interessiert wäre, würde sie Sensibilisierungsmaßnahmen für das hohe Gefahrenpotenzial bei überhöhter Geschwindigkeit umsetzen, gegen das vor allem in Städten immer mehr ausufernde Rowdytum von Fahrradfahrern vorgehen und die Förderschiene für LKW-Abbiegeassistenten ausbauen. Dazu ist diese von ihrem grünideologischen Autofahrerhass getriebene Verkehrsministerin aber nicht fähig. Egal ob bei der NoVA-Erhöhung oder bei den Verkehrsstrafen: Abkassieren, Abstrafen und jetzt auch noch Beschlagnahmen sind die einzigen Fähigkeiten der wandelnden Fehlbesetzung in der Radetzkystraße!“, betonte Hafenecker.

