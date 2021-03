Kunst Haus Wien: Herwig Turk. Anamnese einer Landschaft

Wien (OTS/RK) - Das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, präsentiert von 13. März bis 16. Mai 2021 die neue, multimediale Installation „Herwig Turk. Anamnese einer Landschaft“. In seiner künstlerischen Auseinandersetzung mit der Flusslandschaft des Tagliamento in der oberitalienischen Region Friaul stellt der österreichische Künstler die Flussgebiete als Orte mit unterschiedlichen Nutzungen und kulturellen Zuschreibungen vor.

Ein einzigartiges Ökosystem

Der Tagliamento gehört zu den wenigen nicht regulierten Flüssen Mitteleuropas. Er entspringt am Mauriapass nahe der österreichischen Grenze und mündet 170 Kilometer weiter südlich zwischen Bibione und Lignano Sabbiadoro in die Adria. Das Flussbett ist charakterisiert durch weitläufige, mäandernde Kies- und Sandbänke, die sich je nach Jahreszeit durch das Wasser dynamisch verändern. Er bietet ein einzigartiges Ökosystem und verfügt über eine im europäischen Vergleich überdurchschnittlich hohe Diversität an Tier- und Pflanzenarten. Eine solche Wildflusslandschaft ist heute für die meisten Menschen ein beeindruckender und seltener Anblick. Dem Künstler geht es in seiner künstlerischen Auseinandersetzung nicht nur um das Wasser, sondern auch um die BewohnerInnen der angrenzenden Ufer und die Ausläufer des Flusses.

Facettenreiche Beobachtungen der Flusslandschaft

Die raumgreifende Installation in der Garage des Kunst Haus Wien besteht aus mehreren Röntgenleuchtkästen unterschiedlicher Größe, aus Siebdrucksieben, beschrifteten Glasplatten und einer Vierkanal-Videoinstallation. Auf diese unterschiedlichen Medien hat der Künstler seine Beobachtungen der Flusslandschaft facettenreich montiert. Turk dokumentiert die geologischen Gegebenheiten und Veränderungen, wie durch das Erdbeben von 1976, hält die ökonomische Verwertung der Rohstoffe Kies und Wasser fest, folgt den Spuren kriegerischer Auseinandersetzungen im Ersten Weltkrieg und beleuchtet das Thema des Naturschutzes anhand ökologischer Forschungseinrichtungen vor Ort.

Turk zeigt den Fluss als dynamisches, komplexes System von geopolitischen Transformationen und verhandelt damit beispielhaft zentrale Facetten des mitteleuropäischen Naturverständnisses. Anamnese einer Landschaft wird als multimediale Installation im Kunst Haus Wien erstmals umfassend präsentiert.

Über den Künstler

Herwig Turk wurde 1964 in St. Veit an der Glan geboren und arbeitet als Künstler in Wien. Seine Projekte entstehen im Spannungsfeld von Kunst, Technologie und Wissenschaft. Seit 2006 nimmt die Landschaft als Versuchslabor industrieller, militärischer und logistischer Aktivitäten in seiner Arbeit eine zentrale Stellung ein.

Seine Arbeiten wurden unter anderem in Wien, Klagenfurt, Amsterdam, Bremen, Berlin, Lissabon, Seoul gezeigt. Seit 2014 unterrichtet Herwig Turk als Senior Artist in der Abteilung Social Design an der Universität für angewandte Kunst in Wien.

Rahmenprogramm zur Ausstellung

Am Freitag, den 16.04.2021, findet um 18:00 Uhr das Diskussionsformat „Future Talks: Climate X Change“ zum Thema „Gewässerschutz & Wasserkraft“ statt. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung erforderlich unter anmeldung@kunsthauswien.com (Begrenzte Teilnehmerzahl).

Das Kunst Haus Wien (Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien) ist täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr für BesucherInnen geöffnet. Mehr Infos unter www.kunsthauswien.com

Pressebilder zum download

https://www.kunsthauswien.com/de/presse/herwig-turk/

Rückfragen & Kontakt:

Martina Kuso

Kunst Haus Wien – Leitung Kommunikation

Tel.: +43 1 712 04 91 - 43

E-Mail: martina.kuso @ kunsthauswien.com

www.kunsthauswien.com



Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at