RTLZWEI überzeugt einmal mehr am Dienstagabend (FOTO)

München (ots) -

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" erzielt 7,5 % MA (14-49 Jahre) und 11,4 % MA (14-29 Jahre)

Im Anschluss gefragt: "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,3 %

Am gestrigen Dienstag punktete einmal mehr eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" bei RTLZWEI: Die Sozialreportage, die den entbehrungsreichen Alltag eines Teils der Bewohner in Mannheim-Waldhof zeigt, erzielte zur besten Sendezeit 7,5 % MA bei den 14-49-Jährigen und 11,4 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Das von der Ufa Show & Factual produzierte Format verfolgten dabei um 20:15 Uhr bis zu 1,42 Mio. Zuschauer gesamt.

Im Anschluss war dann "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" mit einer neuen Folge der neuen Staffel in der Late Prime erfolgreich: Die beliebte Kuppelshow, die dieses Jahr auf der spanischen Insel Teneriffa produziert wird, erzielte ab 22:15 Uhr 7,0 % MA (14-49 Jahre) und 15,0 % in der jungen Zielgruppe der 14-29-Jährigen.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,3 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 09.03.2021, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

Rückfragen & Kontakt:

RTLZWEI

Programmkommunikation

089 - 64185 6900

kommunikation @ rtl2.de

unternehmen.rtl2.de