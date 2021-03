Codecool: Programmierschule kündigt neuen Standort in Wien an

Wien (OTS) - Codecool, eine der Top-Programmierschulen und IT-Talent-Hub in der CEE-Region, rüstet sich mit 7 Millionen Euro Investitionskapital für die Expansion in Österreich. Bereits in der ersten Jahreshälfte 2021 wird die Programmierschule ihren neuen Campus in Wien eröffnen.



Mehr als die Hälfte (58 %) der Unternehmen in der IKT-Branche gab an, es sei schwierig, qualifizierte IT-Fachkräfte zu finden. Als Lösung für das Problem des Fachkräftemangels bieten sich alternative IT-Trainings. „In Kürze eröffnen wir unseren Campus in Wien, im zweiten Halbjahr 2021 steht der Eintritt in einen weiteren europäischen Markt bevor. Wir haben uns das Ziel gesetzt, 2025 mehr als zehn Codecool-Programmierschulen in Betrieb zu haben“, so Codecool-CEO József Boda. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Izabella Adelhardt Lead PR Manager | E-Mail: izabella.adelhardt @ codecool.com