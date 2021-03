AVISO: Pressekonferenz von Nationalratspräsident Sobotka zur neuen Antisemitismusstudie des Parlaments

Freitag, 12. März 2021, 10.00 Uhr; Teilnahme für MedienvertreterInnen vor Ort und per Stream möglich

Wien (PK) - Kommenden Freitag, dem 12. März 2021, präsentiert Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gemeinsam mit Eva Zeglovits von IFES und Thomas Stern von Braintrust eine neue Studie zu Antisemitismus in Österreich. Mit der neuen Studie wurde die wissenschaftliche Forschung zum Thema Antisemitismus im Auftrag des Parlaments fortgesetzt. Der Fokus der Studie liegt auf dem Einfluss sozialer und fremdsprachiger Medien sowie auf der Affinität zu Verschwörungstheorien.

Im Auftrag des Parlaments wurde erstmals 2018 eine Untersuchung über Antisemitismus in Österreich durchgeführt. Die damaligen Daten belegten einen manifesten Antisemitismus von rund 10% der Bevölkerung, der sich vor allem im Bereich des rassistischen Antisemitismus und der Holocaustleugnung zeigte. Zudem lagen eindeutige Indizien für einen latenten Antisemitismus im Ausmaß von rund 30% vor. Seitdem hat das Parlament einige Initiativen gegen Antisemitismus wie den mobilen Workshop "Demokratie in Bewegung - Bildung gegen Vorurteile" gesetzt. Der Workshop sensibilisiert an Schulen für die Themen Antisemitismus und Rassismus und ist österreichweit im Einsatz. Auf Initiative von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wird der beim Parlament eingerichtete Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus zudem künftig jährlich einen Simon-Wiesenthal-Preis vergeben, mit dem besonderes zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus und für Aufklärung über den Holocaust ausgezeichnet werden.

Teilnahme für MedienvertreterInnen vor Ort und online möglich

Die Pressekonferenz zur neuen Antisemitismusstudie kann von MedienvertreterInnen vor Ort im Pavillon Bibliothekhof als auch live per Stream mitverfolgt werden. Per Video können so in Echtzeit auch online schriftlich Fragen an Nationalratspräsident Sobotka, Eva Zeglovits und Thomas Stern gerichtet werden.

Für die Teilnahme vor Ort bzw. online ist eine Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at notwendig. Anzugeben sind Vor- und Nachname, Medium, E-Mail-Adresse und die Art der Teilnahme. MedienvertreterInnen, die online teilnehmen wollen, erhalten eine personalisierte Webadresse per Einladungsmail zugesendet. Über diese erhalten MedienverterInnen Zugang zu einem Online-Portal, auf dem sie sowohl den Stream, die Eingabemaske für ihre Fragen als auch alle bereits eingelangten Fragen übersichtlich aufbereitet vorfinden. Das Tool ist responsiv gestaltet und deshalb sowohl von PC, Tablet als auch via Smartphone bedienbar.

Durch den Zugang mittels personalisierter URL werden alle gestellten Fragen namentlich gekennzeichnet. Parlamentssprecher Karl-Heinz Grundböck richtet die Fragen stellvertretend an Nationalratspräsident Sobotka, Eva Zeglovits und Thomas Stern.

Die interessierte Öffentlichkeit kann die Übertragung der Pressekonferenz unter https://bt-streaming.parlament.gv.at/antisemitismus2020 mitverfolgen. Auch hier sind die namentlich gekennzeichneten Fragen der MedienvertreterInnen zu sehen.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen, an der Pressekonferenz teilzunehmen. Vor der Pressekonferenz gibt es ab 8.00 Uhr in den Maria-Theresien-Appartements der Hofburg die Möglichkeit eines Corona-Schnelltests (mit Bestätigung). Allen online registrierten MedienvertreterInnen wird im Anschluss an die Pressekonferenz sämtliches audiovisuelles Material per Download-Link zur Verfügung gestellt. Bilder von der Pressekonferenz sind darüber hinaus unter www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/AKTUELL/ abrufbar.

Pressekonferenz: Präsentation der Antisemitismusstudie 2020 durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Eva Zeglovits (IFES) und Thomas Stern (Braintrust)

Zeit: Freitag, 12. März, 10.00 Uhr

Ort: Bibliothekshof, Lokal 3

