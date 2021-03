Zurich bündelt die Kompetenzen im Bereich der Lebensversicherung

Wien (OTS) - Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich Österreich) integriert die betriebliche Altersvorsorge (bAV) in den Bereich der Lebensversicherung. In einer Zeit, wo die Pensionsvorsorge immer wichtiger wird, bündelt Zurich die Kompetenzen und erschließt sich damit neue Marktchancen. Marga Derstroff, die langjährige Leiterin der Lebensversicherung, wird den Gesamtbereich leiten.

„Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) gewinnt in Österreich an Bedeutung und wird für die Mitarbeiterbindung immer wichtiger. Als Zurich wollen wir Chancen nützen und als mehrfach ausgezeichneter Anbieter der 2. und 3. Säule noch attraktiver werden. Wir knüpfen damit an die Reorganisation an, die wir bereits im Vertrieb erfolgreich umgesetzt haben“, sagt Kurt Möller, Mitglied des Vorstandes von Zurich.

Mit 1. April 2021 übernimmt Mag. Markus Pumberger die Leitung des Bereichs betriebliche Altersvorsorge. Er ist seit vielen Jahren für die Fachabteilung der bAV verantwortlich. In seiner neuen Funktion berichtet er an Marga Derstroff, die ebenfalls ab 1. April die Leitung des gesamten Bereichs der Lebensversicherung innehaben wird. Mit diesem Schritt vereint Zurich die im Haus langjährige Expertise auf dem Gebiet der Vorsorge mit dem Ziel, maßgeschneiderte Vorsorgemodelle mit umfassendem Versicherungsschutz innovativ anbieten zu können.

Der bisherige, langjährige Leiter der betrieblichen Altersvorsorge, Gerhard Danler, hat die bAV bei Zurich maßgeblich mitgestaltet. Er verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und wird als selbstständiger Berater mit Zurich auch in Zukunft kooperieren.

Bildmaterial

Rückfragen & Kontakt:

Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft

Unternehmenskommunikation

Mag. Daniela Sisa, presse @ at.zurich.com

Telefon: (01) 501 25 -1456

www.zurich.at

www.zurich-connect.at