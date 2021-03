AVISO: Verteidigungsministerin Tanner besucht Heeresbekleidungsanstalt

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 11. März 2021, besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die Heeresbekleidungsanstalt in Brunn am Gebirge. Die Heeresbekleidungsanstalt ist die einzige Bundesdienststelle Österreichs, in welcher, unter Berücksichtigung der immer globaler werdenden Textilindustrie, die Entwicklung, die Beschaffung und Bevorratung von hochtechnischen und hochfunktionalen Textilien, Bekleidungen und Ausrüstungsgegenständen des persönlichen Schutzbedarfes für das Österreichische Bundesheer und andere öffentliche Dienststellen sichergestellt wird.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19, sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung der Medienvertreter bis 11. März 2021, 10:00 Uhr, bei Major Schubert unter +43 (0)664-622-3076 bzw. presse.niederoesterreich @ bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf:

- 13:00 Uhr Beginn Truppenbesuch

- 13:05 Uhr Briefing und Präsentation

- 14:30 Uhr Ende



Zeit & Ort:

Ab 12:30 Uhr Treffpunkt beim Eingang Heeresbekleidungsanstalt Brunn/Geb.

Alexander Großgasse 67,

2345 Brunn am Gebirge.





Bei diesem Medientermin ist es für Medienvertreter verpflichtend, eine FFP2-Maske zu tragen; diese werden bei Bedarf im Rahmen der Akkreditierung vor Ort ausgegeben. Ein Betreten des Geländes ist nur mit einem negativen Corona-Test gestattet. Sollten die teilnehmenden Medienvertreterinnen und Medienvertreter kein gültiges Attest besitzen, so können sich diese mittels Antigen-Test vor Ort testen lassen.

