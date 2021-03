Grüne zur WHO-Studie zu Gewalt gegen Frauen: Ergebnisse sind gesamtgesellschaftlicher Auftrag

Massive Aufstockungen im Gewaltschutz durch Grüne Regierungsbeteiligung

Wien (OTS) - „Dass jede dritte Frau weltweit von Männergewalt in der Partnerschaft betroffen ist, zeigt uns den gesamtgesellschaftlichen Auftrag dramatisch auf“, zeigt sich die Frauensprecherin der Grünen, Meri Disoski, anhand der Ergebnisse der heute präsentierten Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO entsetzt. „Die Zahlen sind erdrückend. Als politisch Verantwortliche müssen wir die Anstrengungen im Gewaltschutz weiter forcieren“, sagt Disoski.

„Fest steht, dass nachhaltiger Schutz vor Männergewalt dort ansetzen muss, wo diese Gewalt verursacht wird: bei Männern“, unterstreicht die Frauensprecherin der Grünen. „Das heißt, wir sind hier als gesamte Gesellschaft gefragt, toxische Männlichkeitsbilder und Rollenzwänge zu überwinden, Anlaufstellen wie Männerberatungen bekannter zu machen und geschlechtersensible Pädagogik voranzutreiben“, so Disoski. Gerade in der Pädagogik ist längst bekannt, wie wichtig es ist, Buben mit Lösungsstrategie abseits von Gewalt vertraut zu machen. „Diese Erkenntnisse müssen wir nutzen und stärken – denn aus Buben, die wissen, wie sie mit ihren Emotionen umgehen, werden Erwachsene, die nicht auf Gewalt als Lösungsstrategie zurückgreifen müssen“, meint Disoski.

Dank Grüner Regierungsbeteiligung ist das Gewaltschutzbudget in Österreich massiv aufgestockt worden – was jene Organisationen stärkt, die gewaltbetroffene Frauen und Mädchen beraten. „Abseits davon haben wir die Frauenhelpline aufgestockt, die psychosoziale und juristische Prozessbegleitung für Kinder und Jugendliche eingeführt, die Zeug*innen von Gewalt geworden sind und in den Bereich der opferschutzorientierten Täter*innenarbeit investiert“, unterstreicht Disoski abschließend.

