Start für neue Kampagne der VHS Wien "Zeit für Erfolgserlebnisse"

Die Wiener Volkshochschulen feiern die Bildungserfolge ihrer TeilnehmerInnen und holen persönliche Erlebnisse vor den Vorhang.

Wien (OTS) -



Die neue Kampagne der Wiener Volkshochschulen gibt den Geschichten ihrer TeilnehmerInnen Raum und fordert dazu auf, zu zeigen, auf welchen VHS-Bildungserfolg sie stolz sind. Dabei sind nicht nur berufliche Erfolge oder Zertifikate gefragt, sondern alle Bildungsbereiche können eingesendet werden. Die Vielfalt der persönlichen Erlebnisse zeigt die Bandbreite der Möglichkeiten in der Erwachsenenbildung. „Der Zukunftsforscher Matthias Horx meinte einmal: „Bildung ist nichts anderes als die Vision, sich selbst zu werden“. Das Programm der VHS bietet jedes Jahr tausende Möglichkeiten dazu, denn unsere Kurse sind so vielfältig wie die Interessen, Vorlieben und Talente der WienerInnen. Wir unterstützen sie dabei, ihre großen und kleinen Erfolge zu feiern und manchmal auch, über sich hinauszuwachsen. Mit unserer neuen Kampagne wollen wir genau diese Momente vor den Vorhang holen“, meint Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen. Ein breit angelegtes, interaktives Konzept bietet den Erfolgserlebnissen der TeilnehmerInnen eine Bühne. Sie können auf der Website oder via Social Media geteilt werden und stehen dann zum Publikumsvoting bereit – als Gewinn winken Bildungsgutscheine.

Lust aufs Lernen machen

Welche Geschichten erzählt werden sollen, entscheiden die TeilnehmerInnen selbst. Die Möglichkeiten sind beinahe grenzenlos, entscheidend ist der individuell erlebte Bildungserfolg im Zusammenhang mit einem Angebot der Wiener Volkshochschulen. Vielleicht kann nach einem Sprachkurs die Lieblingsserie auch auf Englisch geschaut werden oder das bei der VHS restaurierte, antike Möbelstück ziert nun das Wohnzimmer? Wer nach einem Gymnastikkurs wieder beweglich genug ist, um mit dem Enkelkind zu spielen, ist ebenso aufgefordert, seinen Beitrag einzusenden wie berufliche Durchstarter*innen, die ihre Entscheidung zum zweiten Bildungsweg nicht bereut haben oder Digitalisierungsneulinge, die nun souverän mit Smartphone und Tablet umgehen können. „Gerade jetzt ist es wichtig, etwas zu finden, das einen begeistert, denn mit Spaß seinen Interessen nachzugehen, wirkt sich positiv auf alle Lebensbereiche aus. Daher wollen wir den Wienerinnen und Wienern Lust aufs Lernen machen und sie animieren, ihr Faible zu finden und die eigenen Fähigkeiten zu fördern“, so Schweiger weiter.

Geschichten, die bis 29.3.an meinerfolgserlebnis@vhs.at eingeschickt werden, nehmen am Voting teil. Auf www.vhs.at/meinerfolgserlebnis und Facebook wird für die tollste Beiträge abgestimmt – der*die Gewinner*in erhält einen VHS-Gutschein im Wert von 200 Euro.

