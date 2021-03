Female Empowerment: Huawei fördert Entwicklerinnen

Das Technologieunternehme startet das „Huawei Women Developers Program“, um Frauen in der EntwicklerInnen-Branche zu fördern.

Wien (OTS) - Mit dem Huawei Women Developers (HWD)-Programm hat das Unternehmen eine Initiative zur Förderung von Frauen in der Development-Branche ins Leben gerufen. Ziel des Programms ist es, Entwicklerinnen zu ermutigen, sich an der Entwicklung von technologischen Innovationen zu beteiligen: Das Programm soll den Teilnehmerinnen eine größere Plattform für die berufliche Entwicklung und Ausbildung und damit höhere Karrierechancen bieten. Entwicklerinnen aus der ganzen Welt können sich auf der offiziellen Huawei Developers-Website für das Programm anmelden.

„Frauen werden Tech-Innovation anführen“

Gerade in der Technik sind Frauen anteilsmäßig nach wie vor unterrepräsentiert. Der Global Gender Gap Report 2020 des Weltwirtschaftsforums zeigt, dass das Interesse und die Akzeptanz von Technologien wie Cloud Computing, Datenanalyse und Artificial Intelligence (AI) unter Frauen zwar deutlich gestiegen sind, aber schätzungsweise nur 26 Prozent der Beschäftigten in Daten- und AI-Funktionen, 15 Prozent in technischen Funktionen und 12 Prozent in Cloud Computing-Funktionen Frauen sind.

Diese Daten spiegeln die Ergebnisse des von PricewaterhouseCoopers UK veröffentlichten Berichts „Gender Gap in the tech industry“ wider, in dem hervorgehoben wird, dass nur 3 Prozent der Frauen eine Karriere in der Technologie als ihre erste Wahl bezeichnen und mehr als ein Viertel der Studentinnen angaben, dass sie von einer Karriere in der Technologie abgeschreckt wurden, weil diese zu sehr von Männern dominiert wird. Sue Black OBE, Professorin für Informatik an der Durham University und Gründerin der #techmums-Initiative, sagt zur Kluft zwischen den Geschlechtern: „ Mädchen sollten von einem jungen Alter an unterstützt werden, gleich in der Schule schon. Technologie ist die Zukunft, sie stellt uns eine Reihe von Werkzeugen zur Verfügung, um alle möglichen realen Probleme zu lösen, vom Klimawandel bis zur Vereinfachung des täglichen Lebens. Wir müssen Geschichten erzählen und zeigen, wie Technologie Leben verändern kann und damit junge Mädchen für Technik begeistern. “ Sarah Greasley, CTO der Direct Line Group, fügt hinzu: „ Es ist wichtig, einen anderen Ansatz zu wählen, bei dem wir Mädchen nicht herablassend behandeln, sondern sie ermutigen, neugierig machen und ihnen weibliche Vorbilder und Mentorinnen zur Seite stellen. “ Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist der faire Zugang für Mädchen und Frauen zu einer angemessenen Ausbildung, um in der digitalen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu sein. Die Förderung von Frauen in den unterschiedlichsten Branchen zeigt nachweislich eine bessere soziale Integration sowie diversifizierte Gesellschaften. „ Wir bei Huawei glauben, dass Frauen die technologische Innovation anführen werden. Mit unserem Huawei Women Developers-Programm wollen wir gemeinsam mit den Frauen daran arbeiten, ihre Talente und ihren einzigartigen Wert besser zu nutzen und sie dazu ermutigen, ihre Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen. Es ist immer wieder ersichtlich, dass Frauen in Führungspositionen mit Krisen besser umgehen und unsere Welt zu einem besseren Ort machen “, sagt Catherine Chen, Senior Vice President bei Huawei.

Das Huawei Women Developers-Programm ist die neueste Initiative, die Huawei zur Förderung der Geschlechtergleichstellung gestartet hat. Das Programm bietet den Teilnehmerinnen Schulungen zu technischen Innovationen und Karriereentwicklung sowie die Möglichkeit, sich mit Experten und Expertinnen aus verschiedenen Bereichen zu treffen und an praktischen Experimenten oder Übungen mitzuarbeiten. Huawei hofft, eine spezielle Community für weibliche Entwicklerinnen auf der Huawei Developers-Plattform zu schaffen und organisiert dafür auch eine Reihe von Online- und Offline-Veranstaltungen. Erst kürzlich fand ein Webinar in Kooperation mit der Financial Times statt, in dem die Teilnehmerinnen mit Expertinnen aus der Tech-Branche über Talent, Bildung und die Chance von Frauen in der Technik diskutieren konnten.

Ein Drittel Frauen – Tendenz steigend

Huawei betreibt schon in Irland, Argentinien, Bangladesch, Kenia und Südafrika ähnliche Schulungsprogramme für digitale Fähigkeiten für Frauen. Das Huawei Shining-Star-Programm, welches schon seit einigen Jahren angeboten wird, bietet Entwicklerinnen außerdem besondere Anreize, um Innovation und Unternehmerinnentum zu fördern. Teilnehmerinnen aus dem Shining-Star-Programm, die herausragende Projekte mit großem Potenzial entwickeln, haben die Möglichkeit, in zukünftigen Kampagnen vorgestellt und zu anderen offiziellen Huawei-Veranstaltungen eingeladen zu werden.

Über 30 Prozent der TeilnehmerInnen an anderen IKT-Schulungsprogrammen von Huawei sind Frauen – Tendenz steigen. Auch beim Studierenden Programm „Seeds for the Future“ nahmen in Österreich zuletzt insgesamt 16 Studierende teil, darunter sechs junge Frauen.



