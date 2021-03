Grüne OÖ: Kaineder: FPÖ OÖ Chef ist dringend aufgerufen, seinen Parteikollegen Kickl zur Räson zu bringen

Nach Video-Aktion in der Gedenkstätte Mauthausen und Aggression bei der Anti- Corona-Demo in Wien darf es keine weitere Eskalation geben

Linz (OTS) - „Die Video-Aktion in der Gedenkstätte Mauthausen war widerwärtig, die Aggression bei der Anti- Corona-Demo in Wien beklemmend. Beide Fälle zeigen wie sich die Lage zuspitzt. Und allen voran gibt es einen Ex-Innenminister, der nicht kalmiert, sondern mit beispielloser Rhetorik die Stimmung weiter aufheizt. Ich appelliere eindringlich an FPÖ OÖ Chef Haimbuchner, seinen Einfluss in Wien geltend zu machen, um Parteikollegen Kickl zu Räson und Mäßigung zu bewegen. Das Doppelspiel in der FPÖ darf nicht dazu führen, dass die Lage weiter eskaliert und wir auf noch drastischere Geschehnisse zusteuern. Kritik an den Corona-Maßnahmen ist selbstredend Teil des demokratischen Diskurses. Wie sie aber von Teilen der FPÖ vorgebracht und eingesetzt wird, ist schockierend und schädigend“, betont der Grüne Landessprecher und stell. Bundessprecher LR Stefan Kaineder.

Die FPÖ ist in OÖ Koalitionspartner der ÖVP und Teil der Landesregierung, die vehement gegen die Corona-Pandemie kämpft. Und in Wien hält der Klubobmann der Bundes-FPÖ Brandreden vor tausenden Menschen - darunter Rechtsextreme und Neonazis - genau gegen diese Maßnahmen. „Wir haben eine lebensbedrohliche Pandemie zu bekämpfen. Ein Kampf der beschwerlich ist und der den Menschen vieles abverlangt. Das aber parteitaktisch zu instrumentalisieren, um Stimmen abzuschöpfen, ist ein gefährlicher Weg. FPÖ OÖ Chef Haimbuchner hat hier Verantwortung als OÖ. Regierungsmitglied und FPÖ Parteivize zu übernehmen. Er muss seinen Einfluss in Wien geltend machen, damit sein Parteifreund Kickl das Land nicht auf die nächste Eskalationsebene führt“, betont Kaineder.

