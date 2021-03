Insgesamt 1,25 Millionen sahen „Meghan und Harry bei Oprah – Das Interview“ im ORF, 223.000 am Nachmittag, 544.000 am Abend

Wien (OTS) - Die mediale Aufregung im Vorfeld war groß und entsprechend auch das Interesse der ORF-Zuseherinnen und -Zuseher:

Der ORF zeigte „Meghan und Harry bei Oprah – Das Interview“ gestern, am 8. März 2021, gleich zweimal – um 13.50 Uhr und noch einmal im zweiten Hauptabend: 223.000 bei 22 Prozent Marktanteil waren bereits am Nachmittag via ORF 1 mit dabei (22 bzw. 13 Prozent MA bei den jungen Zielgruppen), um 21.13 Uhr waren es dann bis zu 588.000 und im Schnitt 544.000, der Marktanteil lag bei 18 Prozent bzw. 20 Prozent (12–49) und 24 Prozent (12–29) in den jungen Zielgruppen. Beide Ausstrahlungen erreichten einen weitesten Seherkreis von 1,25 Millionen Seherinnen und Sehern, gemeinsam mit den gestern ebenfalls dem Thema gewidmeten Sendungen „Talk 1 Spezial“, „Guten Morgen Österreich“ und „Aktuell nach eins“ waren es sogar 1,82 Millionen (WSK), das entspricht 24 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Auch online wurde das Interview bisher sehr intensiv genutzt: Die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote der beiden gestrigen Ausstrahlungen des Interviews auf der ORF-TVthek, des „Talk 1 Spezial“ dazu sowie die Videoausschnitte auf anderen ORF.at-Channels (Web und App) erzielten bisher laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) in Österreich insgesamt 96.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 595.000 Bruttoviews (Videostarts). In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bisher bei 3,74 Millionen Minuten.

Das Interview ist sowohl in der Originalfassung als auch in deutscher Synchronisation für sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand verfügbar.

