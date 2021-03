VGT deckt auf: aktuelle Bilder vom ganz normalen Wahnsinn auf Vollspaltenboden

Immer noch von Landwirtschaftsministerin Köstinger gefördert: Schweine auf Vollspaltenboden mit abgebissenen Ohren, entzündeten Augen und schmerzhaft geschwollenen Gelenken

Wien (OTS) - Der VGT legt heute ganz aktuelles Foto- und Filmmaterial aus einer Schweinefabrik mit Vollspaltenboden im Bezirk Bruck an der Leitha in NÖ vor, das ihm zugespielt wurde. Man sieht den ganz normalen Wahnsinn in dieser Haltungsform, die noch immer von Landwirtschaftsministerin Köstinger gefördert wird: Schweine mit schmerzhaft geschwollenen Gelenken, entzündeten Augen und abgebissenen Ohren. Der Boden völlig verdreckt und verkotet, und die Schwänze routinemäßig kupiert, was dem EU-Mindeststandard widerspricht und weshalb bereits ein Verfahren gegen Österreich eingeleitet wurde. Aber laut Landwirtschaftsministerin ist die Schweinehaltung in Österreich international vorbildlich. Jedem Schwein steht nach der EU-Richtlinie ein physisch angenehmer Liegebereich zu, doch in Österreich ist der Boden mit scharfkantigen Betonspalten ohne Stroheinstreu weiterhin erlaubt. Die Folgen sieht man in den Aufnahmen, die der VGT veröffentlicht.



Das Tierschutzministerium muss in Abstimmung mit dem Landwirtschaftsministerium in naher Zukunft eine Reform des Tierschutzgesetzes und der Verordnung zur Haltung der Schweine vorlegen. Das deshalb, weil sowohl die EU-Kommission als auch die Volksanwaltschaft Missstände festgestellt haben. Doch bisher kam von der Bundesregierung kein Signal, dass man ernsthaft an ein Verbot des Vollspaltenbodens mit verpflichtender Stroheinstreu und mehr Platz für die Tiere denkt. Doch ohne diese Maßnahmen wird es nicht möglich sein, die Vorgaben der EU-Richtlinie und des Tierschutzgesetzes zu erfüllen.



VGT-Obmann Martin Balluch dazu: „Alle Menschen, die diese aktuellen Aufnahmen aus der Schweinefabrik aus dem Bezirk Bruck an der Leitha, NÖ, mit Vollspaltenboden ohne Stroheinstreu sehen, sind entsetzt. Wie oft müssen wir noch die Menschen schockieren, indem wir ihnen die ganz normale Schweinehaltung in Österreich zeigen. Niemand will diese Haltung, aber Landwirtschaftsministerin Köstinger fördert sie auch noch im Namen aller Bürger und Bürgerinnen in Österreich mit deren Steuergeld. Der Burgenländische SPÖ-Landeshauptmann Doskozil hat im Jänner 2020 bereits gesetzlich sichergestellt, dass in seinem Bundesland keine Schweinefabriken mit Vollspaltenboden mehr gebaut werden dürfen. Wann wacht die grün-türkise Bundesregierung endlich auf und erkennt die Zeichen der Zeit. So kann es jedenfalls nicht weitergehen!“

